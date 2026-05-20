EBOLA OPASNA I ZA CEO SVET: SZO upozorava da epidemija vrlo zaraznog virusa predstavlja rizik i za države van Afrike

Svet je zabrinut zbog pojave nove epidemije ebole, čiji opasni soj bundibugio preti da izazove krizu širih razmera.

Samo dva puta je ova vrsta smrtonosnog virusa zahvatala afrički kontinent koji se inače redovno susreće s blažim oblikom zair.

Već je zabeleženo više od stotinu mrtvih, dok se epidemija proširila van granica Demokratske republike Kongo. Strahuje se da bi stradalih moglo da bude mnogo više nego što je to trenutno zvanično prikazano.

- Verovatno postoji značajno potcenjivanje broja slučajeva – prenosi francuski „Mond” alarmantne reči univerzitetskog profesora virusologije i člana francuskog Nacionalnog instituta za zdravlje i medicinska istraživanja Janika Simonena.

Problem je u tome što za soj bundibugio ne postoji tretman i što se trenutno ne zna dokle bi sve mogao da se širi. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adanom Gebrejesus juče je zbog toga poručio da je duboko zabrinut zbog razmera i brzine epidemije virusa ebole koja pogađa Demokratsku Republiku Kongo.

- Danas ćemo sazvati komitet za hitne situacije kako bi nam dao savet o privremenim preporukama - dodao je Gebrejesus.

OPASAN DODIR Sa virusološkog stanovišta, Virus ebole je klasifikovan u kategoriju 4, odnosno u najviši poznati nivo opasnosti za infektivne agense. Prenosi se krvlju, sekretima, dodirom kože obolelog i predstavlja veliki problem u podsaharskoj Africi.

Francuski "Poen" prenosi reči kootkrivača virusa ebole 1976. godine i generalnog direktora Nacionalnog instituta za biomedicinska istraživanja u Kinšasi, virusologa Žan-Žaka Mujembea, koji upozorava na rizike od brzog širenja epidemije daleko izvan granica Demokratske Republike Kongo. On naglašava da je moguće da se epidemija dodatno proširi u regionu zbog velike fluktuacije stanovništva. Takođe je od velike važnosti pronaći kontakte u ovom dosta izolovanom regionu.

- Kada se pojavi epidemija ebole, ona odmah prevazilazi granice pogođene zemlje. Ebola više nije samo problem Konga. To je globalni rizik. A to nužno zahteva globalni odgovor – upozorio je Mujembe.

Zbog svega, američke vlasti odlučile su da podvrgnu kontroli avionske putnike iz pogođenih zona. Stručnjaci ističu da je rizik za SAD i Evropu trenutno mali, ali da treba preduzeti kontrolne mere, naročito na aerodromima u zemljama poput Belgije ili Francuske, gde svakodnevno dolazi veliki broj putnika iz pravca Afrike.