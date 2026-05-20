Svet

EBOLA OPASNA I ZA CEO SVET: SZO upozorava da epidemija vrlo zaraznog virusa predstavlja rizik i za države van Afrike

Svet je zabrinut zbog pojave nove epidemije ebole, čiji opasni soj bundibugio preti da izazove krizu širih razmera.

ЕБОЛА ОПАСНА И ЗА ЦЕО СВЕТ: СЗО упозорава да епидемија врло заразног вируса представља ризик и за државе ван Африке

Foto: John WESSELS/AFP/Profimedia

Samo dva puta je ova vrsta smrtonosnog virusa zahvatala afrički kontinent koji se inače redovno susreće s blažim oblikom zair.

Već je zabeleženo više od stotinu mrtvih, dok se epidemija proširila van granica Demokratske republike Kongo. Strahuje se da bi stradalih moglo da bude mnogo više nego što je to trenutno zvanično prikazano.

- Verovatno postoji značajno potcenjivanje broja slučajeva – prenosi francuski „Mond” alarmantne reči univerzitetskog profesora virusologije i člana francuskog Nacionalnog instituta za zdravlje i medicinska istraživanja Janika Simonena.

Problem je u tome što za soj bundibugio ne postoji tretman i što se trenutno ne zna dokle bi sve mogao da se širi. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adanom Gebrejesus juče je zbog toga poručio da je duboko zabrinut zbog razmera i brzine epidemije virusa ebole koja pogađa Demokratsku Republiku Kongo.

- Danas ćemo sazvati komitet za hitne situacije kako bi nam dao savet o privremenim preporukama - dodao je Gebrejesus.

OPASAN DODIR

Sa virusološkog stanovišta, Virus ebole je klasifikovan u kategoriju 4, odnosno u najviši poznati nivo opasnosti za infektivne agense. Prenosi se krvlju, sekretima, dodirom kože obolelog i predstavlja veliki problem u podsaharskoj Africi.

Francuski "Poen" prenosi reči kootkrivača virusa ebole 1976. godine i generalnog direktora Nacionalnog instituta za biomedicinska istraživanja u Kinšasi, virusologa Žan-Žaka Mujembea, koji upozorava na rizike od brzog širenja epidemije daleko izvan granica Demokratske Republike Kongo. On naglašava da je moguće da se epidemija dodatno proširi u regionu zbog velike fluktuacije stanovništva. Takođe je od velike važnosti pronaći kontakte u ovom dosta izolovanom regionu.

- Kada se pojavi epidemija ebole, ona odmah prevazilazi granice pogođene zemlje. Ebola više nije samo problem Konga. To je globalni rizik. A to nužno zahteva globalni odgovor – upozorio je Mujembe.

Zbog svega, američke vlasti odlučile su da podvrgnu kontroli avionske putnike iz pogođenih zona. Stručnjaci ističu da je rizik za SAD i Evropu trenutno mali, ali da treba preduzeti kontrolne mere, naročito na aerodromima u zemljama poput Belgije ili Francuske, gde svakodnevno dolazi veliki broj putnika iz pravca Afrike.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NIJE TAČNO! Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!
Fudbal

0 4

"NIJE TAČNO!" Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!

Povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji nekih medija da je trener fudbalskog kluba Crvena Zvezda Dejan Stanković pružio podršku "dojučerašnjem selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću i reprezentativcima koji su odlučili da ne igraju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro predsednik Vaterpolo saveza Srbije", agencija Tanjug obratila se našem proslavljenom fudbaleru i treneru Dejanu Stankoviću i direktoru VK Radnički Kragujevac Jugoslavu Vasoviću.

19. 05. 2026. u 14:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U Laser Medu briga o prostati je u sigurnim rukama

U Laser Medu briga o prostati je u sigurnim rukama