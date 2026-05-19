"POJAČAJTE REŽIM SANKCIJA RUSIJI" Melnik: Putin gubi rat, trenutni zamah ide u korist Ukrajine
PREDSTAVNIK Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrij Melnik izjavio je danas da je prva polovina maja jedan od najsmrtonosnijih perioda za ukrajinske civile od početka rata sa Rusijom i pozvao sve članice UN da pojačaju režim sankcija Moskvi.
On je rekao da Rusija treba da "prestane da se žali na patnju jadnih Rusa", jer je ono čemu svedoči samo reakcija na njenu kontinuiranu agresiju na Ukrajinu, prenosi Gardijan.
- Za razliku od Rusije, ukrajinske snage nikada ne gađaju civile - naglasio je Melnik.
Navodeći brojne ruske napade poslednjih sedmica, podsetio je i na onaj u kojem su u Kijevu poginule dve sestre. Međutim, rekao je da "nažalost, svi ti varvarski zločini koje je Rusija počinila nad ukrajinskim civilima…još nisu naišli na adekvatan odgovor međunarodne zajednice".
Melnik je pozvao sve članice UN da pojačaju režim sankcija i spreče isporuku komponenti za rusku ratnu mašineriju.
- Uprkos Putinovim hvalisanjima o navodnim uspesima, čak i ruski proratni vojni blogeri kritikuju katastrofe na bojnom polju, a mnogi od njih otvoreno priznaju da trenutni zamah ide u korist Ukrajine - istakao je on.
Prema njegovim rečima, štaviše, neki ruski vojni stručnjaci upozoravaju da Vladimir Putin gubi rat, uz zastoj na frontu, procenjenih gotovo 1,4 miliona poginulih ili ranjenih ruskih vojnika i sve veći ekonomski pritisak na obične građane Rusije.
- Rat za koji je Putin verovao da će predstavljati krunsko dostignuće njegovog života pokazaće se kao njegov konačni pad - istakao je Melnik.
(Tanjug)
