"POJAČAJTE REŽIM SANKCIJA RUSIJI" Melnik: Putin gubi rat, trenutni zamah ide u korist Ukrajine

Ana Đokić

19. 05. 2026. u 18:52

PREDSTAVNIK Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrij Melnik izjavio je danas da je prva polovina maja jedan od najsmrtonosnijih perioda za ukrajinske civile od početka rata sa Rusijom i pozvao sve članice UN da pojačaju režim sankcija Moskvi.

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

On je rekao da Rusija treba da "prestane da se žali na patnju jadnih Rusa", jer je ono čemu svedoči samo reakcija na njenu kontinuiranu agresiju na Ukrajinu, prenosi Gardijan.

- Za razliku od Rusije, ukrajinske snage nikada ne gađaju civile - naglasio je Melnik.

Navodeći brojne ruske napade poslednjih sedmica, podsetio je i na onaj u kojem su u Kijevu poginule dve sestre. Međutim, rekao je da "nažalost, svi ti varvarski zločini koje je Rusija počinila nad ukrajinskim civilima…još nisu naišli na adekvatan odgovor međunarodne zajednice".

Melnik je pozvao sve članice UN da pojačaju režim sankcija i spreče isporuku komponenti za rusku ratnu mašineriju.

- Uprkos Putinovim hvalisanjima o navodnim uspesima, čak i ruski proratni vojni blogeri kritikuju katastrofe na bojnom polju, a mnogi od njih otvoreno priznaju da trenutni zamah ide u korist Ukrajine - istakao je on.

Prema njegovim rečima, štaviše, neki ruski vojni stručnjaci upozoravaju da Vladimir Putin gubi rat, uz zastoj na frontu, procenjenih gotovo 1,4 miliona poginulih ili ranjenih ruskih vojnika i sve veći ekonomski pritisak na obične građane Rusije.

- Rat za koji je Putin verovao da će predstavljati krunsko dostignuće njegovog života pokazaće se kao njegov konačni pad - istakao je Melnik.

(Tanjug)

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

