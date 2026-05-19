Svet

ESTONIJA BESNA NA KIJEV: Nismo vam dozvolili da koristite našu teritoriju za napad na Rusiju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 05. 2026. u 15:50

MINISTARSTVO odbrane Estonije saopštilo je Kijevu da nije odobrilo korišćenje svog vazdušnog prostora nakon obaranja ukrajinskog drona iznad zemlje, prenose mediji.

ЕСТОНИЈА БЕСНА НА КИЈЕВ: Нисмо вам дозволили да користите нашу територију за напад на Русију

Depositphotos/ecrow

-Razgovarao sam sa ukrajinskim ministrom odbrane odmah nakon incidenta kako bih razjasnio da Estonija nije odobrila korišćenje svog vazdušnog prostora, javili su mediji, pozivajući se na izjavu estonskog ministra odbrane Hana Pevkura.

Prema rečima ministra, u toku je potraga za oborenim dronom. Navodno ga je oborio rumunski borbeni avion.

Prethodno je Pevkur objavio da je borbeni avion NATO-a Baltičke misije oborio dron iznad jezera Virtsjarv u estonskom vazdušnom prostoru danas oko podneva.

-Informacije su stigle od Letonskih odbrambenih snaga, a estonski radarski snimci su takođe detektovali kretanje drona ka južnoj Estoniji. Preduzeli smo neophodne mere i borbeni avion Baltičke vazdušne policije oborio je dron, objasnio je Pevkur.

On je za medije rekao da je dron najverovatnije ukrajinski, lansiran ka meti u Rusiji.

Upozorenje na dron izdato je u nekoliko regiona južne i jugoistočne Estonije.

Oko 12:55 časova, Odbrambene snage su objavile da je vazdušna pretnja prošla.

Odbrambene snage su poslednji put prijavile pretnju u okruzima Voru i Ida-Viru 3. maja.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

HAOS U KOŠARCI! FIBA dokazala krađu, Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!
Košarka

0 7

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAO ROĐENA SRPKINJA... Članica srpskog žirija o 0 bodova za Lelek

"KAO ROĐENA SRPKINjA..." Članica srpskog žirija o 0 bodova za Lelek