ESTONIJA BESNA NA KIJEV: Nismo vam dozvolili da koristite našu teritoriju za napad na Rusiju
MINISTARSTVO odbrane Estonije saopštilo je Kijevu da nije odobrilo korišćenje svog vazdušnog prostora nakon obaranja ukrajinskog drona iznad zemlje, prenose mediji.
-Razgovarao sam sa ukrajinskim ministrom odbrane odmah nakon incidenta kako bih razjasnio da Estonija nije odobrila korišćenje svog vazdušnog prostora, javili su mediji, pozivajući se na izjavu estonskog ministra odbrane Hana Pevkura.
Prema rečima ministra, u toku je potraga za oborenim dronom. Navodno ga je oborio rumunski borbeni avion.
Prethodno je Pevkur objavio da je borbeni avion NATO-a Baltičke misije oborio dron iznad jezera Virtsjarv u estonskom vazdušnom prostoru danas oko podneva.
-Informacije su stigle od Letonskih odbrambenih snaga, a estonski radarski snimci su takođe detektovali kretanje drona ka južnoj Estoniji. Preduzeli smo neophodne mere i borbeni avion Baltičke vazdušne policije oborio je dron, objasnio je Pevkur.
On je za medije rekao da je dron najverovatnije ukrajinski, lansiran ka meti u Rusiji.
Upozorenje na dron izdato je u nekoliko regiona južne i jugoistočne Estonije.
Oko 12:55 časova, Odbrambene snage su objavile da je vazdušna pretnja prošla.
Odbrambene snage su poslednji put prijavile pretnju u okruzima Voru i Ida-Viru 3. maja.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ŠOK TVRDNjE ZAPADNIH OBAVEŠTAJACA: Kina tajno obučavala ruske vojnike za rat u Ukrajini?
19. 05. 2026. u 14:42
ŠTA ĆE NA OVO REĆI PUTIN? Zelenski odobrio nove operacije ukrajinskih snaga protiv Rusije
18. 05. 2026. u 23:40
MEĐU UKRAJINSKIM VOJNICIMA ŠIRI SE HANTAVIRUS: Glodari i loši uslovi glavni uzrok
18. 05. 2026. u 08:38
LITVANIJA NAPADNUTA, ALI NE IZ RUSIJE: Zvaničnik za krizne situacije se hitno oglasio
17. 05. 2026. u 22:29
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)