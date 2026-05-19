ESTONIJA BESNA NA KIJEV: Nismo vam dozvolili da koristite našu teritoriju za napad na Rusiju

MINISTARSTVO odbrane Estonije saopštilo je Kijevu da nije odobrilo korišćenje svog vazdušnog prostora nakon obaranja ukrajinskog drona iznad zemlje, prenose mediji.

-Razgovarao sam sa ukrajinskim ministrom odbrane odmah nakon incidenta kako bih razjasnio da Estonija nije odobrila korišćenje svog vazdušnog prostora, javili su mediji, pozivajući se na izjavu estonskog ministra odbrane Hana Pevkura.

Prema rečima ministra, u toku je potraga za oborenim dronom. Navodno ga je oborio rumunski borbeni avion.

Prethodno je Pevkur objavio da je borbeni avion NATO-a Baltičke misije oborio dron iznad jezera Virtsjarv u estonskom vazdušnom prostoru danas oko podneva.

-Informacije su stigle od Letonskih odbrambenih snaga, a estonski radarski snimci su takođe detektovali kretanje drona ka južnoj Estoniji. Preduzeli smo neophodne mere i borbeni avion Baltičke vazdušne policije oborio je dron, objasnio je Pevkur.

On je za medije rekao da je dron najverovatnije ukrajinski, lansiran ka meti u Rusiji.

Upozorenje na dron izdato je u nekoliko regiona južne i jugoistočne Estonije.

Oko 12:55 časova, Odbrambene snage su objavile da je vazdušna pretnja prošla.

Odbrambene snage su poslednji put prijavile pretnju u okruzima Voru i Ida-Viru 3. maja.

