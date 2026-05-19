ŠTA SE OČEKUJE OD PUTINOVE POSETE KINI? Predsednik RF na 25. godišnjicu sporazuma o dobrosusedstvu u dvodnevnoj poseti Pekingu

UOČI dvodnevne posete predsednika Rusije Vladimira Putina Kini 19. i 20. maja, u Moskvi i Pekingu izjavljuju da rukovodstva dve zemlje nameravaju da sadašnju dobru saradnju podignu na još viši nivo.

Posle pregovora Sija i Putina biće potpisana zajednička izjava, kao i više bilateralnih dokumenata. Planiran je i razgovor sa kineskim premijerom Li Ćijanom o perspektivama ekonomske i trgovinske saradnje. Poseta je, inače, upriličena povodom 25. godišnjice potpisivanja Dogovora o dobrosusedskim odnosima, prijateljstvu i saradnji.

Putin je do sada više od 20 puta boravio u Kini, a poslednji put 2025, na samitu Šangajske organizacije za saradnju. Bio je i na vojnoj paradi povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata i kapitulacije Japana. Dolazak Putina u Peking ovog puta je posebno interesantan, jer je samo par dana pre njega u Kini bio njegov američki kolega Donald Tramp, a ovo je prvi slučaj da u istom mesecu Peking bude domaćin ruskom i američkom predsedniku.

Domaćin Si će informisati prijatelja Putina o razgovoru sa Trampom. Rusija i Kina su strateški partneri. Putin i Si će razgovarati i o Ukrajini i Iranu, sa kojim obe zemlje imaju dobre odnose. Kinezi kupuju velike količine nafte od Irana, a rat na Bliskom istoku im to otežava, što je udar za njihovu privredu.

Dobri poznavaoci rusko-kineskih odnosa znaju da Putin i Si vode koordinisane nastupe na međunarodnoj sceni, pa im je važno da i kao lideri BRIKS-a, imaju isti strateški pravac. Želja američkih političara od Kisindžera i Bžežinskog, do Džordža Buša i Madlen Olbrajt da zavade Peking i Moskvu ne samo što nije realna, već Putin i Si tvrde da imaju najbolje odnose do sada.

Amerikanci pobacali poklone ZA razliku od Rusa i Kineza koji imaju prijateljske odnose, što potvrđuje liberalizacija viznog režima i rapidno povećanje broja turista, Amerikanci su sumnjičavi i opterećeni kineskom špijunažom, što se videlo i tokom Trampove posete. Američke službe su naredile članovima svoje delegacije da bace sve kineske poklone na ulazu u avion kojim su se vraćali u domovinu, tvrdi Emeli Gudin iz "Njujork posta". Bačeni su čak i bedževi koje su novinari nosili, kao i telefoni, jer je bilo strogo zabranjeno da se takvi predmeti unose u predsednički avion zbog straha da su u poklonima prislušni uređaji. Kinezima taj neprijatni događaj nije promakao.

Očekuje se da će u Pekingu biti održan završni razgovor oko gradnje gasovoda "Snaga Sibira-2". Već je saopšteno da je postignuta saglasnost, ali dva šefa države bi trebalo da kažu o tome poslednju reč.

Razgovaraće se i o novim zajedničkim projektima u sferi "mirnog atoma", kao i o trgovinskoj razmeni u vreme pritiska SAD kad je reč o nafti i proizvodima dvojne namene. Takođe se pregovara o novim maršrutama za transport nafte. Jedna od varijanti je da naftovod bude preko Kazahstana.

Međutim, ostaje jedno od najosetljivijih, pa i najtežih, pitanja - cena energenata po kojoj bi Rusi prodavali naftu i gas Kinezima. Sve dok se ne dogovori cena gasa neće se krenuti u gradnju gasovoda.

Foto: Gasprom Gasovod Snaga Sibira

Predsednik Komiteta Asocijacije izvoznika i uvoznika za Kinu Andrej Kogan kaže da je u pregovorima oko gasa i nafte najteži problem dogovor o ceni. Kinezi traže da im Rusi prodaju gas po sličnoj ceni koju imaju ruski potrošači, sa čim se u Moskvi nisu slagali. Sada se govori o proširenju prodaje i kupovine u rubljama i juanima.

Da podsetimo, kapacitet postojećeg gasovoda "Snaga Sibira" povećan je sa 38 na 42 milijarde kubika godišnje. Novi gasovod bi trebalo da bude kapaciteta oko 50 milijardi kubika godišnje. Ali, ako se i potpiše dogovor o gradnji tog gasovoda dužine 6,7 hiljada kilometara, proradiće tek u narednoj deceniji.

Biće reči i o humanitarnoj saradnji, o razmeni studenata, a 2026. i 2027. će biti godine obrazovanja Rusije i Kine. Očekuje se da će oba lidera prisustvovati svečanom početku te nove akademske saradnje.