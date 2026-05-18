"DOSTA NAM JE" Bivša saveznica preti Trampu: Ako pošaljete američke vojnike u Iran, doći će do revolucije u SAD
BIVŠA saveznica Donalda Trampa i jedna od njegovih nekadašnjih najglasnijih pristalica upozorila je da bi slanje američkih trupa u Iran moglo izazvati „političku revoluciju u Americi“.
Mardžori Tejlor Grin, koja je napustila američki Kongres nakon što se posvađala sa Trampom, objavila je na Platformi X da će SAD platiti visoku političku cenu ako se umešaju u novi rat na Bliskom istoku.
- Ako pošaljete američke trupe u Iran, doći će do političke revolucije u Americi. DOSTA NAM JE. Rekli smo da više nema stranih ratova i to smo mislili. Koalicija će se ujediniti i biti nezaustavljiva. Ja ću se pobrinuti za to. Zaustavite ovaj rat. To je glupo - napisala je.
Ona je zamerala Trampu zbog postupanja sa Epštajnovim dosijeima
Njena objava dolazi u vreme kada se, prema izveštajima medija, SAD i Izrael spremaju za moguće nove napade na Iran, u najintenzivnijim pripremama do sada od potpisivanja primirja prošlog meseca.
Tramp je juče rekao Iranu da „sat otkucava“, dok se pregovori između Vašingtona i Teherana čine potpuno zaustavljenim.
- Za Iran, sat otkucava i bolje im je da se kreću, BRZO, ili im neće ništa ostati. VREME JE KLjUČNO - rekao je Tramp na platformi Truth Social.
Grin se smatra jednom od najuticajnijih ličnosti unutar Trampovog pokreta MAGA („Učinimo Ameriku ponovo velikom“), čiji neki od pristalica otvoreno negoduju zbog mogućnosti novog sukoba sa Iranom.
Tokom predizbornih kampanja, Tramp je obećao da SAD neće ponovo ulaziti u takozvane „večne ratove“, poput onih u Iraku i Avganistanu. Grin se ranije razišla sa Trampom zbog načina na koji je njegova administracija rukovala dokumentima vezanim za slučaj Džefrija Epštajna.
(Indeks.Hr)
Komentari (0)