"IZGRADIĆEMO NOVI POREDAK" Iran žestoko zapretio: Deaktiviraćemo američke vojne baze u Persijskom zalivu

PORTPAROL iranske vojske Ebrahim Zolfagari uputio je pretnju da će sve američke vojne baze u južnom Persijskom zalivu biti "deaktivirane".

Foto: Printskrin/X/Jesús Enrique Rosas

- U proteklih 24 sata, mornarica IRGC-a nije dozvolila nijednom brodu da prođe kroz Ormuski moreuz. U bliskoj budućnosti, sve američke vojne baze u južnom Persijskom zalivu biće deaktivirane - rekao je Zolfagari u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je rekao, Iran će izgraditi "Novi poredak".

Američki predsednik Donald Trump zapretio je Teheranu prethodno, u nedelju, da od Irana neće ostati ništa ukoliko njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake.

- Za Iran vreme ističe i bolje im je da požure, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vreme je od presudnog značaja - napisao je Tramp na svojoj platformi "Istina".

Tramp je prošle sedmice odbacio najnoviju mirovnu ponudu Irana kao neprihvatljivu, dok je otvoreno govorio o razaranjima koja je američka vojska već izazvala u Iranu, kao i o ciljevima koje je poštedela, ali bi mogla ponovo da razmotri.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja