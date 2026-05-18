"MI SMO TIGROVI, A NE ZEČEVI" Orban najavio: Opozicija i desnica će da se reorganizuju u snažan politički pokret

BIVŠI mađarski premijer Viktor Orban ocenio je da je Mađarska ušla u period političkih promena nakon izbora i poručio da će opozicija i desnica morati da se reorganizuju u snažan politički pokret.

Foto Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

U intervjuu za Mađar Nemzet, Orban je naveo da je prethodnih 16 godina vladavine njegove stranke predstavljalo „najuspešniji period mađarske izgradnje”, uključujući ekonomski rast, povećanje plata i jačanje državnih rezervi.

- U Mađarskoj nema migranata, naša zemlja je najbezbednija zemlja u Evropi, uspostavljen je sistem podrške porodici, počeo je ekonomski rast, drugi po veličini u EU, industrija i potrošnja se oporavljaju, državni dug je znatno ispod nivoa iz 2010. Ako nova vlada ne razmišlja o promeni pravca, već jednostavno nastavi svojim putem, mogla bi biti uspešna. Ali ponavljam: znaci su zabrinjavajući - ocenio je bivši predsednik mađarske vlade.

On je rekao da je novi politički ciklus doneo „liberalnu vladu” i „nacionalnu opoziciju”, i poručio da je zadatak desnice da zaštiti, kako je rekao, postignute nacionalne rezultate.

- Mi smo tigrovi, a ne zečevi - istakao je Orban, ističući da desnica mora da pokaže snagu i organizovanost u narednom periodu. On je dodao da je najveći izazov gubitak podrške među mlađim biračima, ocenjujući da je upravo ta grupa presudno uticala na ishod izbora.

Štaviše, politička kultura mlade generacije kao da podseća na onu u Zapadnoj Evropi, tako da analiza ne može da se zaustavi na granicama Mađarske.

Mislim da nije samo stvar razlike u ukusu, kao kada su moji roditelji bili progutani bučnim Led Cepelinom dok sam bio mlad. Kao da su se pojavile razlike u pogledu na svet, kulturnoj antropologiji.

Da bi se ovo dešifrovalo, biće potrebno puno znanje i kapacitet desničarskog intelektualnog života - istakao je Orban i dodao da sada „nije potrebno negodovanje, već tačna dijagnoza”, jer, kako je naveo, „loša dijagnoza može rezultirati samo lošom politikom”.

Orban je naveo da je potrebno reorganizovati političku strukturu desnice, od parlamenta do civilnih inicijativa, kao i obnoviti komunikaciju sa biračima, posebno u ruralnim sredinama i među mlađom populacijom.

- Jer su pobednike izvukli birači, ali bilo je i onih koji su gurali: Soroševa mreža, Brisel, Ukrajinci, za koje je smena mađarske vlade koja se protivila članstvu Ukrajine u EU bila pitanje života i smrti.

I multinacionalne kompanije, od kojih smo za šesnaest godina uzeli skoro 16 biliona forinti da bismo ih dali Mađarima.

Ove četiri sile su koordinirale svoje akcije i podržavale Tisu - rekao je Orban, prenosi Tanjug.

Bivši premijer je ocenio i da je Mađarska, prema njegovim rečima, „ušla u fazu političkog testiranja demokratije”, dok je pozvao svoje pristalice na jedinstvo i konsolidaciju političkog fronta.

(Politika onlajn)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja