NASTAVLjA se napetost ns Bliskom istoku.

Vatrena kugla osvetlila nebo iznad izraelskog grada

Snažna eksplozija praćena vatrenom loptom obasjala je nebo iznad izraelskog grada Beit Šemeš u subotu uveče, uznemirivši stanovnike tog područja.

Državna kompanija za odbrambene projektile Tomer kasnije je saopštila da je u pitanju bio unapred planirani test o kome su vlasti bile obaveštene, ali stanovnici kažu da nisu dobili nikakvo upozorenje.

תיעוד: תושבים באזור בית שמש דיווחו על פיצוץ עז ואש שנראית מרחוק. מראה קצת אפוקליפטי.



מסתבר שמדובר בפיצוץ מבוקר שנעשה בתוך מפעל אזרחי. אין נזק או נפגעים. אפשר להרגע. pic.twitter.com/Xv3qVEFP8Y — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) May 16, 2026

Grad, blizu Jerusalima, više puta je bio meta iranskih raketa tokom nedavnog rata, što je stanovnike učinilo posebno osetljivim na mogućnost obnavljanja sukoba.

Lindzi Grejam poziva na napade na iransku energetsku infrastrukturu

Najbolji republikanski senator pozvao je Trampa da „nanese štetu“ Iranu dok ne pristane na američke uslove u nuklearnim pregovorima, uključujući i pokretanje napada na njegove energetske objekte.

Grejamov poziv je usledio uprkos međunarodnom pravu koje zabranjuje napade na lokacije koje se smatraju neophodnim za civile.

„Energetska infrastruktura je njihov meki stomak“, rekao je za NBC emitera. „Ako se vratite na borbu, stavio bih energetiku na vrh liste.“

Njujork tajms: Izraelska vojska imala i drugi tajni položaj u Iraku

Njujork tajms izveštava da je izraelska vojska uimala dva „tajna“ položaja u zapadnoj pustinji Iraka i ubila pastira i vojnika u pokušaju da sakrije jedan od položaja u blizini grada Al-Nuhaib.

Iračkog pastira su identifikovali kao 29-godišnjeg Avada al-Šamarija.

Pozivajući se na regionalne zvaničnike, Njujork tajms je izvestio da je baza „prethodila sadašnjem“ američko-izraelskom ratu protiv Irana i da je korišćena tokom 12-dnevnog rata protiv te zemlje u junu prošle godine. Poziciju je „Izrael koristio za vazdušnu podršku, dopunu gorivom i pružanje medicinskog tretmana“.

Izraelska vojska u pripravnosti i spremna da se pridruži američkim napadima na Iran, javljaju mediji

Izraelski mediji izveštavaju da se vojska sprema za obnavljanje neprijateljstava sa Iranom, a javni servis Kan, pozivajući se na neimenovanog bezbednosnog zvaničnika, rekao je da će se Izrael pridružiti svim novim američkim napadima i ciljati iransku energetsku infrastrukturu.

Izveštaj je usledio nakon poziva između Trampa i Netanjahua u nedelju koji je trajao više od pola sata, u kojem je Kan rekao da su dva lidera razgovarala o mogućnosti obnavljanja borbi.