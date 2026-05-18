Svet

uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Izraelska vojska u pripravnosti i spremna da se pridruži američkim napadima na Iran

P. Đurđević

18. 05. 2026. u 07:05

NASTAVLjA se napetost ns Bliskom istoku.

РАТ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Израелска војска у приправности и спремна да се придружи америчким нападима на Иран

foto: Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

Vatrena kugla osvetlila nebo iznad izraelskog grada

Snažna eksplozija praćena vatrenom loptom obasjala je nebo iznad izraelskog grada Beit Šemeš u subotu uveče, uznemirivši stanovnike tog područja.

Državna kompanija za odbrambene projektile Tomer kasnije je saopštila da je u pitanju bio unapred planirani test o kome su vlasti bile obaveštene, ali stanovnici kažu da nisu dobili nikakvo upozorenje.

Grad, blizu Jerusalima, više puta je bio meta iranskih raketa tokom nedavnog rata, što je stanovnike učinilo posebno osetljivim na mogućnost obnavljanja sukoba.

Lindzi Grejam poziva na napade na iransku energetsku infrastrukturu

Najbolji republikanski senator pozvao je Trampa da „nanese štetu“ Iranu dok ne pristane na američke uslove u nuklearnim pregovorima, uključujući i pokretanje napada na njegove energetske objekte.

Grejamov poziv je usledio uprkos međunarodnom pravu koje zabranjuje napade na lokacije koje se smatraju neophodnim za civile.

„Energetska infrastruktura je njihov meki stomak“, rekao je za NBC emitera. „Ako se vratite na borbu, stavio bih energetiku na vrh liste.“

 

Njujork tajms: Izraelska vojska imala i drugi tajni položaj u Iraku

Njujork tajms izveštava da je izraelska vojska uimala dva „tajna“ položaja u zapadnoj pustinji Iraka i ubila pastira i vojnika u pokušaju da sakrije jedan od položaja u blizini grada Al-Nuhaib.

Iračkog pastira su identifikovali kao 29-godišnjeg Avada al-Šamarija.

Pozivajući se na regionalne zvaničnike, Njujork tajms je izvestio da je baza „prethodila sadašnjem“ američko-izraelskom ratu protiv Irana i da je korišćena tokom 12-dnevnog rata protiv te zemlje u junu prošle godine. Poziciju je „Izrael koristio za vazdušnu podršku, dopunu gorivom i pružanje medicinskog tretmana“.

 

Izraelska vojska u pripravnosti i spremna da se pridruži američkim napadima na Iran, javljaju mediji

Izraelski mediji izveštavaju da se vojska sprema za obnavljanje neprijateljstava sa Iranom, a javni servis Kan, pozivajući se na neimenovanog bezbednosnog zvaničnika, rekao je da će se Izrael pridružiti svim novim američkim napadima i ciljati iransku energetsku infrastrukturu.

Izveštaj je usledio nakon poziva između Trampa i Netanjahua u nedelju koji je trajao više od pola sata, u kojem je Kan rekao da su dva lidera razgovarala o mogućnosti obnavljanja borbi.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HANTAVIRUS I ZVANIČNO U EVROPI: Španjolke koje su bile u bolnici zbog zaraze, puštene kući
Svet

0 3

HANTAVIRUS I ZVANIČNO U EVROPI: Španjolke koje su bile u bolnici zbog zaraze, puštene kući

ŽENE koje su hospitalizovane u Barseloni i Alikanteu zbog bliskog kontakta sa jednom od žrtava hantavirusa sa holandskog kruzera Hondius moći će od sutra da primaju posetioce, nakon što su njihovi rezultati na poslednjem PCR testu negativni i, ako se ovaj povoljan razvoj situacije nastavi, moći će da pređu u kućni karantin od subote, 23. maja, saopštile su španske vlasti.

18. 05. 2026. u 00:00

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA IDE NA ČOVEKA KOJI IM JE OTEO POSLEDNJU TITULU?! Ovo su potencijalni rivali crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona

ZVEZDA IDE NA ČOVEKA KOJI IM JE "OTEO" POSLEDNjU TITULU?! Ovo su potencijalni rivali crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona