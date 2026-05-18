HANTAVIRUS I ZVANIČNO U EVROPI: Španjolke koje su bile u bolnici zbog zaraze, puštene kući

ŽENE koje su hospitalizovane u Barseloni i Alikanteu zbog bliskog kontakta sa jednom od žrtava hantavirusa sa holandskog kruzera Hondius moći će od sutra da primaju posetioce, nakon što su njihovi rezultati na poslednjem PCR testu negativni i, ako se ovaj povoljan razvoj situacije nastavi, moći će da pređu u kućni karantin od subote, 23. maja, saopštile su španske vlasti.

Foto: Tanjug/AP

Komisija Ministarstva zdravlja i predstavnici regionalnih vlada sastaće se ove nedelje kako bi utvrdila konkretne uslove i mere pod kojima ovaj kućni karantin mora da se sprovede, naveli su izvori iz Ministarstva na čijem je čelu Monika Garsija, prenela je RTVE.

Kada je reč o ostalih 13 osoba koje su bile u kontaktu sa žrtvom hantavirusa, one su i dalje hospitalizovane u bolnici Gomez Ulja, i biće podvrgnute drugom PCR testu, u skladu sa protokolom koji je odobrila Komisija za javno zdravlje. Ako test bude negativan, moći će da počnu da napuštaju svoje sobe i pristupaju zajedničkim prostorijama na istom spratu gde su primljene, kao i da primaju posete svojih porodica, uvek uz mere zaštite i prevencije koje su utvrdile zdravstvene vlasti.

Što se tiče 70-godišnjeg muškarca koji se nalazi u Jedinici za izolaciju i lečenje visokog nivoa (UATAN) u bolnici Gomez Ulja od prošlog ponedeljka, kada je test bio pozitivan, protokol nalaže da on mora da ostane tamo do kliničkog oporavka. Izvori iz Ministarstva zdravlja su danas naveli da se pacijentovo stanje poboljšava i da povoljno napreduje, gotovo bez ikakvih simptoma. U međuvremenu, karantin uspostavljen za sve putnike sa kruzera Hondius, uključujući one iz Španije, počeo je 10. maja, kada su se iskrcali na Tenerifima. Njihova situacija će takođe biti preispitana nakon 28 dana, iako karantin ne može da bude duži od 42 dana, što je period inkubacije za hantavirus.

Svi putnici i deo posade broda Hondius evakuisani su na Tenerifima između prošle nedelje i ponedeljka radi hitne repatrijacije u svoje zemlje porekla, u okviru operacije koju su sproveli Vlada Španije i Svetska zdravstvena organizacija (SZO). Kruzer je stigao na špansko ostrvo sa 147 ljudi, pripadnika 23 nacionalnosti, i konačno je isplovio sa 25 članova posade i dva člana medicinskog osoblja, a očekuje se da će sutra stići u holandsku luku Roterdam.

(Tanjug)