URANAK, DUHOVI, SPASOVDAN I POBEDA NAD NEMCIMA ISPRAZNILI KANCELARIJE: Koliko se praznuje u EU – Francuzi ovog maja produžili svaki vikend

Svakog maja zaposleni u Francuskoj slave čak četiri državna praznika (1, 8, 14. i 25.), što im omogućuje duge vikende i mnogobrojna spajanja radnih i neradnih dana.

Uz samo osam dana odmora ovog maja moguće je dobiti čak 17 uzastopnih dana predaha, što je idealno za posetu Provansi ili Bretanji. Sve ovo za sobom povlači i zanimljivo pitanje koliko se vremena, zapravo, slavi na Zapadu i da li i dalje važi ono pravilo da je sve usmereno samo ka tome da se više i produktivnije radi.

U petak 1. maja Francuzi su, kao i veliki ostatak sveta, slavili Praznik rada, kada su imali priliku za produženi vikend od tri dana. Već sledećeg petka, 8. maja, praznovali su Dan pobede u Drugom svetskom ratu, što im je takođe omogućilo trodnevni predah.

U četvrtak 14. maja neradno je obelen Spasovdan, što su mnogi iskoristili da uzmu slobodan petak i tako spoje čak četiri dana. Konačno, 25. maja će se praznovati Ponedeljak po Duhovima, pa će i tom prilikom vikend trajati tri dana.

Treba ipak istaći da je to sve omogućio ovoga puta "izdašni" kalendar, gde praznici padaju idealno, baš krajem ili početkom radne nedelje. Jer, iako se na prvi pogled čini da ima puno praznika, Francuzi ne rade samo u danima kada oni padaju, a već sledeći je radni. Pa ako je Prvi maj, recimo, u nedelju, praznika, što se tiče odsustvovanja s posla, kao da nije ni bilo.

S druge strane, specifično trajanje radne nedelje zaposlenima u Francuskoj ostavlja dosta mogućnosti za spajanje prazničnih dana s vikendima. Ovde je, naime, na snazi sedmočasovno radno vreme, a imajući u vidu da svi, ipak, rade sedam i po sati, na osnovu tih pola sata viška dnevno, mesečno se sakupi dan i po odmora, što na godinu ukupno iznosi 15 dana ili tri duge nedelje koje zaposleni u dogovoru s poslodavcima raspoređuju po potrebi. Tome treba dodati i činjenicu da svaki zaposleni Francuz, bez obzira na zanimanje i dužinu radnog staža, ima pet nedelja redovnog godišnjeg odmora.

U Francuskoj postoji ukupno 11 državnih praznika. Osim navedena četiri u maju, to su još 1. januar, Uskršnji ponedeljak, Nacionalni praznik Dana republike 14. jul, Velika Gospojina koja pada 15. avgusta, Svi sveti 1. novembra, Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra i Božić 25. decembra. Naravno, pripadnici drugih veroispovesti mogu da uzmu slobodan dan za svoje verske praznike. Alzas i Mozel imaju i dva neradna dana pride, Veliki petak i 26. decembar.

Sve ovo postavlja pitanje i ko najviše, a ko najmanje radi u Evropskoj uniji. Najveći broj prazničnih dana za zaposlene ima Kipar sa ukupno 15 dana godišnje. Kiprani slave devet verskih praznika, dva grčka nacionalna praznika, svoj praznik nezavisnosti u trajanju od takođe dva dana i dva dana tokom božićnih praznika. Slede Hrvatska, Španija, Slovačka, Bugarska, Rumunija i Malta sa po 14 dana.

Kao i Francuska, Estonija, Švedska, Mađarska, Italija, Luksemburg i Grčka imaju 11 prazničnih dana. Zemlje čiji kalendar sadrži najmanje praznika su Holandija i Danska, sa po devet dana. Nemačka takođe ima devet praznika na saveznom nivou, ali svaka savezna država može da određuje dodatne dane. Tako Nemci imaju između 10 i 14 prazničnih dana godišnje.

U nekim zemljama, poput Belgije ili Luksemburga, praznici koji padaju za vikend nadoknađuju se drugog datuma, u dogovoru s poslodavcem. U Španiji, kada praznik padne u nedelju, prebacuje se na ponedeljak.

NAJMANjE RADE HOLANĐANI, GRCI NAJVREDNIJI

Eurostat navodi da su Evropljani u proseku radili 36 sati nedeljno tokom 2024. godine, ako se računaju svi zaposleni. Sa 35,8 sati nedeljno, Francuzi se nalaze unutar evropskog proseka. Holandija beleži najkraće nedeljno radno vreme među svim zemljama Evropske unije, sa 32,1 satom. Najviše se radi u Grčkoj, gde prosečno radno vreme iznosi 39,8 sati nedeljno.