"SARMAT JE OZBILJAN SIGNAL RUSIJE Azarov: Zapad da preispita svoj stav po pitanju Ukrajine
TESTIRANjA strateškog raketnog kompleksa „Sarmat“ predstavljaju ozbiljan signal Rusije i mogla bi da nateraju Zapad da preispita svoj stav po pitanju Ukrajine, izjavio je u intervjuu za ruske medije bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov (na toj funkciji bio je od 2010. do 2014. godine).
„Poslednja testiranja ‘Sarmata’, krstareće rakete globalnog dometa ‘Burevestnik’ i podvodnog sistema ‘Posejdon’ predstavljaju veoma ozbiljan signal koji znači: ‘Ljudi, ne treba se igrati’. Za sada je to samo jedan signal“, rekao je Azarov.
On je dodao da takvi signali treba da postanu sistematski, jer se samo u tom slučaju može očekivati da će „Zapad na kraju doći sebi“.
Komandant Raketnih strateških snaga Rusije Sergej Karakajev je 12. maja izvestio predsednika Vladimir Putin o uspešnom lansiranju „sarmata“.
Oružane snage Rusije planiraju da do kraja godine na borbeno dežurstvo stave prvi puk opremljen ovim interkontinentalnim balističkim raketama.
Putin je ranije izjavio da je „Sarmat“ najmoćniji raketni sistem na svetu i da je četiri puta snažniji od najuspešnijih zapadnih pandana. Domet rakete prelazi 35.000 kilometara, a može se kretati ne samo balističkom već i suborbitalnom putanjom, uz sposobnost probijanja svih postojećih i budućih sistema protivraketne odbrane.
(Sputnjik)
