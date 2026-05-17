(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Krvavi kraj toksične veze: Nasilnik nožem ubio bivšu ljubav

NASILNIK je brutalno izbo nožem svoju bivšu devojku nakon što ga je ostavila.

Foto: Printskrin

Prema lokalnim medijima, par je radio u kancelariji kompanije za kreditne kartice u Keniji. Kolege su njihovu vezu opisale kao toksičnu. Nekoliko nedelja pre napada, pokojnica je prekinula vezu sa svojim dečkom.

Prema policiji, osumnjičeni je stigao u kancelariju sa nožem. Napao je bivšu devojku nakon što je već završila posao, ubovši je nekoliko puta. Žrtva je pokušala da dođe do obližnje klinike, ali je preminula od zadobijenih povreda. Prolaznici su priveli napadača pre dolaska policije.

Snimci prikazuju trenutak brutalnog ubistva. Vidi se muška silueta kako nekoliko puta zamahuje ka ženi svom snagom, nakon čega se ona diže na noge.