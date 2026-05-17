"SUKOB U UKRAJINI SE NEĆE SKORO ZAVRŠITI": Fico priznao da nije ni malo optimističan po pitanju SVO

PREMIJER Slovačke Robert Fico smatra da će sukob u Ukrajini potrajati još dugo.

„Mislim da će ovaj rat trajati još prilično dugo“, rekao je Fico tokom susreta sa studentima.

„Ne mogu da pretpostavim kada će se rat u Ukrajini završiti. Možete me to pitati hiljadu puta — ne mogu da predvidim. Razgovarao sam sa ruskim predsednikom Putinom, a zatim i sa Zelenskim. Svako od njih ima svoju verziju onoga što se dešava“, istakao je premijer Slovačke.

Fico je ponovio da, po njegovom mišljenju, strategija Zapada da oslabi Rusiju kroz sukob u Ukrajini — ne funkcioniše. Prema njegovim rečima, neki evropski političari i dalje žive u iluziji da je takav pristup uspešan.

„Slovačka vodi suverenu spoljnu politiku, orijentisanu ka sve četiri strane sveta“, poručio je premijer, dodajući da je mir najveća vrednost i da njegova zemlja čini sve kako bi se on očuvao u Evropi.

(Sputnjik)