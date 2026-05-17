Svet

"SUKOB U UKRAJINI SE NEĆE SKORO ZAVRŠITI": Fico priznao da nije ni malo optimističan po pitanju SVO

В.Н.

17. 05. 2026. u 07:57

PREMIJER Slovačke Robert Fico smatra da će sukob u Ukrajini potrajati još dugo.

СУКОБ У УКРАЈИНИ СЕ НЕЋЕ СКОРО ЗАВРШИТИ: Фицо признао да није ни мало оптимистичан по питању СВО

Foto: Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia

„Mislim da će ovaj rat trajati još prilično dugo“, rekao je Fico tokom susreta sa studentima.

„Ne mogu da pretpostavim kada će se rat u Ukrajini završiti. Možete me to pitati hiljadu puta — ne mogu da predvidim. Razgovarao sam sa ruskim predsednikom Putinom, a zatim i sa Zelenskim. Svako od njih ima svoju verziju onoga što se dešava“, istakao je premijer Slovačke.

Fico je ponovio da, po njegovom mišljenju, strategija Zapada da oslabi Rusiju kroz sukob u Ukrajini — ne funkcioniše. Prema njegovim rečima, neki evropski političari i dalje žive u iluziji da je takav pristup uspešan.

„Slovačka vodi suverenu spoljnu politiku, orijentisanu ka sve četiri strane sveta“, poručio je premijer, dodajući da je mir najveća vrednost i da njegova zemlja čini sve kako bi se on očuvao u Evropi.

(Sputnjik)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!
Fudbal

0 6

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!

Još uvek traje krhko primire koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), ali sport i te kako oseća posledice cele te situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

16. 05. 2026. u 12:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
I SUDIJA OSTAO U ŠOKU! Najbrži nokaut u istoriji profesionalnog boksa se upravo dogodio! (VIDEO)

I SUDIJA OSTAO U ŠOKU! Najbrži nokaut u istoriji profesionalnog boksa se upravo dogodio! (VIDEO)