"SUKOB U UKRAJINI SE NEĆE SKORO ZAVRŠITI": Fico priznao da nije ni malo optimističan po pitanju SVO
PREMIJER Slovačke Robert Fico smatra da će sukob u Ukrajini potrajati još dugo.
„Mislim da će ovaj rat trajati još prilično dugo“, rekao je Fico tokom susreta sa studentima.
„Ne mogu da pretpostavim kada će se rat u Ukrajini završiti. Možete me to pitati hiljadu puta — ne mogu da predvidim. Razgovarao sam sa ruskim predsednikom Putinom, a zatim i sa Zelenskim. Svako od njih ima svoju verziju onoga što se dešava“, istakao je premijer Slovačke.
Fico je ponovio da, po njegovom mišljenju, strategija Zapada da oslabi Rusiju kroz sukob u Ukrajini — ne funkcioniše. Prema njegovim rečima, neki evropski političari i dalje žive u iluziji da je takav pristup uspešan.
„Slovačka vodi suverenu spoljnu politiku, orijentisanu ka sve četiri strane sveta“, poručio je premijer, dodajući da je mir najveća vrednost i da njegova zemlja čini sve kako bi se on očuvao u Evropi.
(Sputnjik)
