BIZARNA TAKTIKA UKRAJINSKE VOJSKE: Ovim zadaju ogromne muke ruskoj vojci širom Kurske oblasti
RUSKI inženjerci pripadnici armijske grupacije Sever neutrališu eksplozivne naprave u obliku plišanih medvedića koje su ukrajinske snage podmetnule širom Kurske oblasti, izjavio je danas komandir jedne ruske jedinice.
"Ukrajinska vojska podmeće u Kurskoj oblasti eksplozivne naprave u obliku plišane igračke ili novčanika", izjavio je ruski oficir, prenosi RIA Novosti.
On kaže da Ukrajina koristi protivpešadijske mine napravljene pomoću 3D štampača i dodaje da su u Kurskoj oblasti neutralisani ukrajinske bespilotne letelice i FPV dronovi sa eksplozivnim napravama, američki i češki protivtenkovski bacači granata, kao i protivtenkovske mine iz Bugarske, Češke, Španije i Rumunije koje koristi ukrajinska vojska.
(Tanjug)
