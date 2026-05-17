Svet

BIZARNA TAKTIKA UKRAJINSKE VOJSKE: Ovim zadaju ogromne muke ruskoj vojci širom Kurske oblasti

В.Н.

17. 05. 2026. u 07:52

RUSKI inženjerci pripadnici armijske grupacije Sever neutrališu eksplozivne naprave u obliku plišanih medvedića koje su ukrajinske snage podmetnule širom Kurske oblasti, izjavio je danas komandir jedne ruske jedinice.

Foto: AP

"Ukrajinska vojska podmeće u Kurskoj oblasti eksplozivne naprave u obliku plišane igračke ili novčanika", izjavio je ruski oficir, prenosi RIA Novosti.

On kaže da Ukrajina koristi protivpešadijske mine napravljene pomoću 3D štampača i dodaje da su u Kurskoj oblasti neutralisani ukrajinske bespilotne letelice i FPV dronovi sa eksplozivnim napravama, američki i češki protivtenkovski bacači granata, kao i protivtenkovske mine iz Bugarske, Češke, Španije i Rumunije koje koristi ukrajinska vojska.

 

(Tanjug)

