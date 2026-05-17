"NE ZAUSTAVLJAMO SE" Zelenski o razmeni zatvorenika: Pripremamo sledeće faze u formatu "1.000 za 1.000"
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da se pripremaju naredne faze razmene ratnih zarobljenika u formatu "1.000 za 1.000", nakon što je ove sedmice sproveden prvi deo razmene.
Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je u obraćanju u usbotu uveče naveo da se trenutno rade spiskovi i potrebna usaglašavanja za nastavak razmene.
"Ne zaustavljamo se, kako bi bilo i narednih etapa razmena. Ove nedelje bio je prvi deo razmene ‘1.000 za 1.000’. Pripremamo sledeće", rekao je ukrajinski predsednik.
On je dodao da se nastavlja rad na usaglašavanju svih neophodnih lista i procedura i zahvalio svima koji su uključeni u proces.
Zelenski je naglasio da je cilj povratak ukrajinskih državljana iz zarobljeništva i nastavak jačanja međunarodne saradnje.
U okviru prvog dela razmene 15. maja "1.000 za 1.000" iz ruskog zarobljeništva vraćeno je 205 ukrajinskih državljana.
(Tanjug)
