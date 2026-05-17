NASTAVLjA se napetost na Bliskom istoku.

Foto: Sergey Tolmachev / Alamy / Profimedia

Oficir IDF-a ubijen u napadu Hezbolahovog drona-kamikaze

Izraelska vojska saopštila je u subotu uveče da je jedan oficir IDF-a poginuo u napadu Hezbolahovog drona-kamikaze na jugu Libana, dok su ograničeni sukobi sa tom proiranskom grupom nastavljeni uprkos nedavno produženom primirju.

Poginuli oficir je kapetan Maoz Izrael Rekanati (24), komandir voda u 12. bataljonu brigade Golani, iz naselja Itamar.

(Tajms ov Izrael)

Pakistan se nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je da se Pakistan nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD.

"Srećom, Iran veruje Pakistanu, kao i vlada SAD, a takođe i zemlje Zaliva. Zahvalan sam što su prihvatili naš poziv. Nadam se da će uskoro biti održana druga runda direktnih pregovora u Islamabadu", rekao je Šarif za nedeljnik Sandej tajms, prenosi Tasnim.

Prema njegovoj oceni, mir nikada nije lako postići.

"Potrebno je strpljenje, mudrost i sposobnost da se prevaziđu najteži izazovi. Nastavićemo da dajemo sve od sebe kako bismo osigurali da ovaj mirovni proces dovede do trajnog mira. Ostalo je u Božjim rukama", zaključio je Šarif.

(Tasnim)

Teheran poručio: Svet na pragu novog poretka, budućnost pripada globalnom Jugu

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf izjavio je da je, kako je naveo, herojski otpor Irana u poslednjih 70 dana ubrzao globalne promene i nastanak novog multipolarnog svetskog poretka.

On je citirao kineskog predsednika Si Đinpinga, ocenjujući da se globalne promene intenziviraju, uz tvrdnju da je iranski otpor dodatno ubrzao taj proces.

"Svet stoji na pragu novog poretka. Kao što je predsednik Si rekao: 'Transformacija kakva nije viđena u poslednjem veku ubrzava se širom sveta', i naglašavam da je 70-dnevni otpor iranske nacije ubrzao ovu transformaciju. Budućnost pripada globalnom Jugu", napisao je Kalibaf na platformi Iks.

Iranski zvaničnici najavili su prethodno i nove mere u vezi sa kontrolom pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu, uključujući mogućnost uvođenja taksi za prolaz brodova.

Hezbolah izveo napad dronovima na izraelsku vojnu bazu

Libanski Hezbolah je saopštio da je napao vojne ciljeve na severu Izraela.

Kako se navodi u saopštenju, napad je izveden dronovima, a meta je bila izraelska kasarna Jara.

Tramp objavio video na kojem navodno naređuje napad razarača na avion Irana



Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je objavio je na platformi Truth Social video-klip u kojem se vidi kako navodno naređuje vojni napad na iranski avion.

Na videu je prikazan američki razarač sa zastavom SAD kako obara letelicu sa iranskom zastavom dok je u uglu ekrana snimak Trampa koji govori: "U redu, imamo ga na nišanu. Vatra - bum".

Video-klip na kojem Tramp to izgovara navodno potiče sa događaja iz 2020. godine.

Tramp je ranije ove nedelje odbacio najnoviju mirovnu ponudu Irana kao neprihvatljivu, dok je otvoreno govorio o razaranjima koja je američka vojska već izazvala u Iranu, kao i o ciljevima koje je poštedela, ali bi mogla ponovo da razmotri, navodi list.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je ove nedelje pred poslanicima da SAD imaju plan za eskalaciju, ako bude potrebno.

"Njujork tajms" je juče objavio da su u toku intenzivne pripreme za potencijalno obnavljanje napada, koje bi mogle da uključe intenzivne bombarderske napade već naredne nedelje, pozivajući se na izvore sa Bliskog istoka.

Oko 50.000 američkih vojnika nalazi se u regionu, zajedno sa vazdušnim i pomorskim snagama, u slučaju da američki predsednik izda naređenje.

U regionu i dalje ostaju udarne grupe nosača aviona "Abraham Linkoln" i "Džordž V. Buš", nakon povratka "Džeralda R. Forda" u SAD.



IDF saopštio da je presreo nekoliko raketa Hezbolaha na jugu Libana



Izraelska vojska (IDF) saopštila je danas da je uspešno presrela nekoliko raketa koje je libanska militantna grupa Hezbolah lansirala na izraelske trupe u južnom Libanu.

U saopštenju izraelske vojske se navodi da nije bilo povređenih među pripadnicima IDF, prenosi Tajms of Izrael.

U saopštenju Hezbolaha se kaže da je pogođena izraelska vojna meta na severu Izraela.

Ova proiranska militantna navodi da su njeni borci dronovima napali izraelsku kasarnu Jaara.

(Tanjug)