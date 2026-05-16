ZVUČI neverovatno, ali je istinito, vračara iz Hersona Veronika Anikevič (51), po profesiji knjigovođa, šest godina je bila jedna od glavnih osoba za kadrovsku politiku u državnom vrhu Ukrajine.

Zbog toga je vračaru, poznatiju kao Veronika Fengšui pozvala juče na razgovor Istražna komisija koju je formirala ukrajinska Vrhovna rada, da čuje kako je konsultovala bivšeg rukovodioca predsedničke administracije Andreja Jermaka koji se sada nalazi u zatvoru zbog korupcije.

Istražni organi razgovaraju sa ljudima koji su bili u bliskim vezama sa najuticajnijim čovekom u predsedničkoj administraciji, bliskim dugogodišnjim prijateljem predsednika Vladimira Zelenskog. Veronika je, kao i Jermak, već kazala novinarima da je aferu hapšenja ljudi optuženih za korupcju organizovala Moskva, mada je Nacionalni antikorupcioni biro Ukrajine formiran po direktivi iz Vašingtona.

Istražitelji tog biroa su, prisluškujući telefonske razgovore Jermaka, saznali da je Veronika imala veliki uticaj na "desnu ruku" Zelenskog. Ona je u Jermakovom imeniku bila Veronika Fengšui ofis.

Za konsultacije sa Jermakom Veronika je koristila posebni telefon. On joj je bi poslao fotografiju čoveka i tražio savet kako da sa njim komunicira. Među njima su bili i strani lideri, pa je na pitanje o francuskom predsedniku Emanuelu Makronu napisala da je kao "mekana, ali opasna zmija" i prognozirala njegovu veliku ulogu u svetskoj politici, u vreme kada mu je rejting bio samo 11 procenata.

Od knjigovođe do savetnika



Interesantno je da je njen otac Fjodor bio opozicionar ukrajinskim vlastima. VERONIKA Anikievič na društvenim mrežama se spominje i kao Veronika Daniljenko, što je najverovatnije muževljevo prezime. Sada najpoznatija vračara u Ukrajini završila u Herson fakultetu i stručnjak je za finansijske analize, kontrolu i menadžment. Ali, napustila je posao i našla profitabilniji posao. Prvo je počela da se bavi kineskim fengšuijem, ali je delatnost proširila na astrologiju. Počela je da vodi telegram-kanal "Mesečevi sati" i da daje lične savete. Tako je uspela da očara 2020. godine Andreja Jermaka.Interesantno je da je njen otac Fjodor bio opozicionar ukrajinskim vlastima.

No, Jermaka je posebno interesovala sudbina predsednika SAD Donalda Trampa. Veronika je napisala krajem 2025. da će uskoro isplivati kompromitujući materijali za šefa Bele kuće u aferi Epstajna.

Vračara je davala savete Jermaku i kako da se ponaša, sugerišući mu da bude agresivniji. Kasnije mu je savetovala da požuri sa odlaskom iz zemlje. Odgovarajući Veroniki telefonskim porukama Jermak je nabrajao neprijatelje i govorio da je "spreman na sve". Sada, ako advokati ne obezbede novac od tri miliona dolara za kauciju, Jermak neće smeti da komunicira sa glavnim mešetarom Timurom Mindičem, Aleksejom Černišovom, ali ni sa Veronikom.

Na društvenim mrežama neki predlažu da vlasti angažuju vračare da umesto PVO štite ukrajinsko nebo, pogotovo centre gde se donose važne odluke. Nije malo ni onih koji Veroniku nazivaju vešticom.