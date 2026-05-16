KINA I AMERIKA "RUKU POD RUKU"? Ekonomski sporazumi pratiće novu poziciju odnosa dveju sila

KINA je pozdravila prekid vatre između SAD i Irana i pokušaje da se trajno rešenje pronađe kroz pregovore, jer veruje da je upotreba sile ćorsokak. Nova pozicija kinesko-američkih odnosa koji su se našli na prekretnici, podrazumevaće konstruktivne i stabilne strateške veze, tokom najmanje tri godine.

Juče završena poseta američkog predsednika Donalda Trampa Pekingu donela je saglasnost dveju strana da ojačaju sadejstvo o međunarodnim i regionalnim pitanjima, što će svetu doneti više mira. Ekonomska saradnja i trgovinska razmena, pratiće ove promene na političkom planu, navodi se u saopštenju kineskog MIP.

Predsednik Kine Si Đinping, ocenio je da su odnosi Vašingtona i Pekinga najvažniji u svetu i poručio da "veliko podmlađivanje kineske nacije i slogan Učiniti Ameriku ponovo velikom, mogu da idu ruku pod ruku". Tramp je uzvratio da je počastvovan dobrodošlicom i pozvao Sija i prvu damu Kine Peng Lijuan da posete Belu kuću u septembru, izrazivši nadu da će i Si biti impresioniran Amerikom, kao on Kinom.

- Si je veoma poslovan... Nema tu nikakvih igrica. To je dobra stvar - rekao je Tramp i dodao da ako bi Holivud tražio glumca koji bi igrao Sija u filmu, "ne bi mogao da nađe tipa kao što je on, jer on je veoma visok, što je zanimljivo, pošto su ljudi ovde malo niži".

Tramp je opisao Sija kao "veoma pametnu i toplu osobu".

Džongnanhai kao Mar-a-Lago RAZGOVORI Tramp i Sija, juče su nastavljeni u formatu užih delegacija uz čaj, u kompleksu Džongnanhai koji se smatra ekvivaletom Bele kuće, a obuvata jezero, paviljone, vrtove i kancelarije. Kao sedište rukovodstva Komunističke partije Kine i centralne kineske vlade, važi za jedno od najtajnovitijih mesta u Kini, sa bezbroj nadzornih kamera i opreznim patrolama bezbednosnih snaga u civilu i uniformi. Si je za jučerašnji sastanak sa Trampom izabrao to mesto u znak zahvalnosti za gostoprimstvo koje mu je Tramp ukazao tokom njihovog susreta u odmaralištu Mar-a-Lago, 2017.Sastanak je održan u Džongnanhaju, kompleksu koji je . Si je objasnio da je to mesto gde "rade i žive lideri partije i centralne vlade Kine", uključujući i njega lično.

- Kad je Si veoma elegantno nazvao SAD možda nacijom u opadanju, mislio je na ogromnu štetu koju smo pretrpeli tokom četiri godine Uspavanog Džoa Bajdena i bio je stopostotno u pravu - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži. - Si nije mislio na neverovatan uspon koji su SAD pokazale svetu tokom 16 spektakularnih meseci moje administracije, što uključuje rekordne berze, vojnu pobedu i napredne odnose u Venecueli, vojno desetkovanje Irana, ubedljivo najjaču vojsku na svetu, ekonomsku silu i ko zna šta sve, nemoguće je nabrojati. Si mi je čestitao na toliko ogromnih uspeha za kratko vreme.

Tramp je, kako kaže, sa Sijem razgovarao o ukidanju sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu i uskoro će o tome doneti odluku. Bilo je reči da Kina poveća kupovinu energenata iz SAD, a ima i nameru da pazari 750 aviona kompanije Boing, sa motorima Dženeral Elektriksa. Rojters navodi da će, ukoliko do te kupovine zaista dođe, to biti prvi veliki ugovor Boinga sa Kinom posle skoro deceniju, kao i preko potrebna pobeda za Trampa, čije povećanje carina i drugi trgovinski potezi nisu doveli do značajnog smanjenja trgovinskog deficita SAD.

- Sklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, koji su odlični za obe zemlje - rekao je Tramp posle šetnje sa Sijem kroz kompleks Džongnanhaj u Pekingu, koja je usledila nakon dvosatnog razgovora tokom kog se govorilo i o kineskom regionu Tajvanu.

Tramp je ocenio da su trgovinski pregovori prošli "bolje nego prošlog puta" i da će Kina kupovati velike količine američkih poljoprivrednih proizvoda, uključujući soju.

- Kineski brodovi, dolaziće po naftu u Teksas, Luizijanu i Aljasku. - To je jedna stvar koja im je zaista potrebna - energija. Imamo neograničenu energiju. Želimo dodatno otvaranje kineske ekonomije za američke kompanije, a trgovinski deficit sa Kinom, manji nego ranije. - Ovde su vodeći američki biznismeni. Svi su želeli da dođu. Nisam ih ja pozvao. Kina će investirati stotine milijardi dolara sa tim ljudima koji su danas bili ovde.

Aref: Ormuz pripada Iranu IRANSKI potpredsednik Mohamed Reza Aref istakao je da Ormuski moreuz pripada Iranu i da ga se Iran "neće odreći ni po koju cenu".Iran je u martu uveo blokadu moreuza, kroz koji prolazi petina međunarodnog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa, nakon početka napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, 28. februara.Iranski mediji su ranije juče javili da su napravljeni aranžmani za olakšavanje prolaska kineskih brodova kroz Ormuski moreuz. Novinska agencija Tasnim je prenela da je dogovoreno da će za nekoliko kineskih brodova, po zahtevu Pekinga, biti dozvoljeno da prođu kroz vodeni prolaz, pošto je postignut dogovor u vezi sa protokolima za upravljanje Ormuskim moreuzom, kao i da je njihov tranzit počeo.

Tramp kaže da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, "ali samo ako to obećanje bude stvarno" i ako Si ispuni tvrdnju da neće snabdevati Iran oružjem.

- Rekao je da neće dati vojnu opremu. To je značajna izjava - istakao je Tramp. - Kinezi bi želeli da se Ormuski moreuz otvori, Si je oko toga ponudio pomoć. Svako ko kupuje toliko nafte očigledno ima neku vrstu odnosa sa njima. Iran je bio veoma blizu razvoja nuklearnog oružja i Teheran bi odmah imao nuklearnu bombu da SAD nisu izvele napade na iranske ciljeve i pogodile tri ključne lokacije. Nijedna druga država, osim možda Kine, ne bi mogla da to da izvede. Neću biti mnogo strpljiviji. Trebalo bi da sklope sporazum. Svaka normalna osoba bi sklopila sporazum, ali oni su možda ludi?

Obraćajući se medijima na letu aviona Er Fors 1 u povratku iz Kine, Tramp je rekao da je "možda potrebno obaviti dodatne radove" po pitanju Irana, ali nije precizirao, prenosi Rojters.

- Prva rečenica poslednjeg iranskog predloga o prekidu rata bila je neprihvatljiva, zato što su se složili da odustanu od nukelarnog programa, a ako imaju nuklearni materijal u bilo kom obliku, ostatak neću ni da čitam - rekao je Tramp, dodajući da je nezadovoljan stepenom garancija od Irana, prenosi Si-En-En. - Iran se isprva složio da se odrekne obogaćenog uranijuma, ali je potom odustao.

Govoreći novinarima, Tramp je dodao da su SAD "suštinski zbrisale iransku vojsku, ali da "možda treba još nešto počistiti posle mesec dana primirja", na koje je Amerika pristala zbog apela drugih zemalja, pre svih Pakistana.

- Ja nisam bio za to, ali sam hteo da učinim uslugu Pakistanu. SAD su u Iranu postigle potpunu vojnu pobedu, da to svi priznaju, osim onih koji ne pišu istinu. Ja zapravo mislim da je to na neki način izdaja, to što pišete. Vaši urednici vam kažu šta da pišete i vi to pišete. Treba da vas bude sramota!

Lavrov: Teško je razumeti želje SAD

TEŠKO je razumeti šta tačno SAD žele od Kine u kontekstu iranskog sukoba i situacije u Ormuskom moreuzu, izjavio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov i podsetio da je moreuz bio otvoren za plovidbu pre no što su SAD i Izrael započeli agresiju protiv Irana. Lavrov je zahtev SAD da Kina utiče na Iran po pitanju otvaranja Ormuskog moreuza nazvao prostom kombinacijom za neiskusne ljude i dodao da bi Rusija bila oduševljena kada bi SAD i Kina postigle sporazum o američkim isporukama energije.