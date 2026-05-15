POPUT BOMBE ODJEKNULA JE VEST O BRUTALNOJ ANALIZI Kagan: "Ovo je najveći poraz u istoriji SAD"

UGLEDNI američki neokonzervativac i arhitekta rata u Iraku Robert Kagan šokirao je Zapad analizom u magazinu The Atlantic, tvrdeći da je rat sa Iranom doveo Vašington do potpunog i nepopravljivog strateškog poraza koji će promeniti svetski poredak iz temelja.

Poput bombe odjeknula je vest o brutalnoj analizi koju je objavio Robert Kagan, jedan od najuticajnijih američkih jastrebova i suprug zloglasne Viktorije Nuland. U svom tekstu, Kagan, koji je decenijama zagovarao američku vojnu dominaciju širom sveta, sada priznaje da su Sjedinjene Države upale u stratešku zamku iz koje nema izlaza.

Kako navodi, rat sa Iranom nije još jedna neuspela vojna kampanja poput onih u Vijetnamu ili Avganistanu, već strateški poraz koji će imati katastrofalne posledice po američku globalnu lidersku poziciju.

- Neće biti povratka na staro, niti konačnog američkog trijumfa koji će poništiti nanetu štetu -mračno je zaključio Kagan.

Centralni problem, prema njegovom mišljenju, jeste Ormuski moreuz, ključna tačka kroz koju prolazi petina svetske nafte. Iran je, uprkos teškim udarima američke i izraelske vojske, uspeo da zadrži kontrolu nad ovim prolazom, pretvarajući ga u moćno oružje kojim može da ucenjuje čitavu globalnu ekonomiju.

- Sa kontrolom nad moreuzom, Iran se uzdiže kao ključni igrač u regionu i jedan od ključnih igrača u svetu - ističe Kagan u svojoj analizi objavljenoj u magazinu The Atlantic.

Amerika je "papirni tigar"

Kagan tvrdi da je rat, umesto da demonstrira američku moć, razotkrio Ameriku kao "nepouzdanu i nesposobnu da završi ono što je započela". Sukob je, prema njegovim rečima, pokazao ne samo politička ograničenja, već i materijalne limite američke vojne mašinerije.

Zalihe oružja su se, navodno, značajno smanjile nakon samo nekoliko nedelja operacija, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost oko sposobnosti vojne industrije da popuni rezerve. Svet je video da su Sjedinjene Države, kako kaže, postale "papirnati tigar", nesposoban da nametne svoju stratešku volju.

- Poraz za Sjedinjene Države, stoga, nije samo moguć, već je i verovatan - naglasio je Kagan.

Ovo priznanje je utoliko snažnije jer dolazi od čoveka koji je suosnivač projekta "Novi američki vek", doktrine koja je dovela do invazije na Irak 2003. godine. Kada arhitekta američke hegemonije govori o "nepopravljivom porazu", jasno je da unutar američke elite vlada panika.

Jačanje Rusije i Kine

Prema Kaganovoj proceni, iz ove situacije kao najveći pobednici izlaze Kina i Rusija. Obe zemlje su saveznici Irana i obe imaju korist od slabljenja američke pozicije na Bliskom istoku. Dok Vašington deluje neodlučno i iscrpljeno, njegovi glavni rivali dobijaju istorijsku priliku da prošire svoj uticaj.

- To će pokrenuti lančanu reakciju širom sveta, jer će i prijatelji i neprijatelji početi da se prilagođavaju američkom neuspehu - upozorava on.

Zalivske države, koje su decenijama zavisile od američkog bezbednosnog kišobrana, sada će morati da se okrenu Teheranu kako bi zaštitile svoje ekonomske interese. Ako Amerika ne može da garantuje slobodnu plovidbu, niko drugi na Zapadu to sigurno neće moći.

Predsednik Donald Tramp sada se nalazi pred nemogućim izborom: da li da nastavi eskalaciju i rizikuje globalnu ekonomsku krizu sa cenom nafte od 150 ili čak 200 dolara po barelu, ili da proglasi pobedu i praktično se povuče, predajući Teheranu stratešku pobedu.

Kako Kagan zaključuje, situacija liči na šah-mat. Iran nije morao da pobedi na bojnom polju. Bilo je dovoljno da preživi, zadrži kontrolu nad Ormuzom i pokaže svetu da, čak i nakon moćne američke i izraelske kampanje, režim u Teheranu i dalje stoji. To je, po njegovom mišljenju, dovoljno da ovaj rat postane trenutak u kojem je Amerika izgubila mnogo više od vojne inicijative - izgubila je deo moći odvraćanja na kojoj je počivao čitav regionalni poredak.

