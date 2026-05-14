POGLEDAJTE INCIDENT IZMEĐU KINEZA I TRAMPOVE TAJNE SLUŽBE: Amerikanci pobesneli kad ih nisu pustili sa pištoljem u hram (VIDEO)
POSETA Donalda Trampa Pekingu obeležena je nizom oštrih sukoba između američkih i kineskih delegacija zbog bezbednosnih protokola i jezičkih barijera. Iako je cilj sastanka sa predsednikom Si Đinpingom bio popravljanje odnosa dve velesile, napetost je eskalirala u nekoliko navrata, čak i uz viku i prepirke zvaničnika.
Najozbiljniji incident dogodio se ispred kompleksa Hrama neba, gde su kineski zvaničnici pola sata blokirali američku delegaciju i novinare. Razlog je bio spor oko naoružanog agenta Tajne službe koji je pratio medijsku grupu.
Kinezi su odbijali da puste agenta sa oružjem u hram, na šta su Amerikanci burno reagovali ističući da su oni deo predsedničkog konvoja i da moraju da se kreću uz Trampa.
- Da vi dolazite sa Sijem, a mi vam kažemo da ne možete da idete sa njim, to bi bio problem - odbrusio je jedan američki zvaničnik kineskim kolegama.
Tom sukobu, prethodio još jedan
Ovo je bio drugi sukob u istom danu.
Prethodno je došlo do vike i guranja pre početka bilateralnog sastanka iza zatvorenih vrata, kada su američki zvaničnici morali da se probijaju kroz kineske medije kako bi omogućili pristup beloj kući i novinarskom korpusu koji prati predsednika.
Na kraju je u oba slučaja postignut kompromis, ali su ovi incidenti bacili senku na pokušaje diplomatskog zbližavanja.
Dok su Tramp i Si obilazili znamenitosti, njihovi timovi su se iza kulisa raspravljali o svakom koraku, pokazujući koliko je nepoverenje između dve strane duboko čak i u protokolarnim stvarima.
(Daily Mail)
