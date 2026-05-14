PRITVOREN ANDREJ JERMAK: Bivšem šefu kabineta Vladimira Zelenskog izrečena hitna mera
VIŠI antikorupcijski sud Ukrajine izrekao je meru pritvora bivšem šefu kabineta Vladimira Zelenskog, Andreju Jermaku, koji je optužen za pranje novca prilikom izgradnje elitnih nekretnina u blizini Kijeva.
Sud je odredio pritvor uz mogućnost puštanja na slobodu nakon uplate kaucije u iznosu od 140 miliona grivni, odnosno oko 3,1 milion dolara.
„Viši antikorupcijski sud odredio je Andreju Jermaku meru pritvora sa alternativom kaucije od 140 miliona grivni“, rekao je sudija tokom čitanja odluke.
Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo Ukrajine ranije je saopštilo da je protiv Jermaka podignuta optužnica zbog pranja novca u vezi sa izgradnjom luksuznih kuća u Kijevskoj oblasti.
Sud je već narednog dana započeo razmatranje mere pritvora, a šef tužilaštva Aleksandar Klimenko izjavio je da je tužilaštvo tražilo pritvor uz mogućnost kaucije u visini od 4,1 milion dolara.
(Sputnjik)
