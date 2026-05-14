Svet

SVO SE NASTAVLJA: Putin razara Kijev - ovo je najbrutalniji napad do sad (FOTO/VIDEO)

P. Đurđević

14. 05. 2026. u 07:27

JEDNA osoba je poginula, a 16 je povređeno u ogromnom ruskom napadu na Kijev tokom noći u četvrtak.

СВО СЕ НАСТАВЉА: Путин разара Кијев - ово је најбруталнији напад до сад (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/KyivPost

Spasilačke ekipe su spasile deset ljudi iz ruševina delimično srušene zgrade. Tako se masovni dnevni napad na Ukrajinu produžio i na noćne sate.

Noćni napadi na prestonicu

Nedugo pre 1 sat ujutru, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je objavilo vazdušnu uzbunu za celu zemlju, upozoravajući da je Rusija podigla bombardere MiG-31 i da su svi regioni ugroženi napadom balističkim raketama.

Načelnik vojne uprave grada Kijeva, Timur Tkačenko, tada je upozorio da se veliki broj ruskih dronova približava prestonici i da postoji i pretnja od raketnih napada.

Prve eksplozije u Kijevu odjeknule su u 3:08 ujutru po lokalnom vremenu, dok su sistemi protivvazdušne odbrane pokušavali da obore dronove. Prema izveštajima sa terena, između 3:15 i 3:20 usledilo je nekoliko detonacija od udara balističkih raketa, a nove eksplozije su zabeležene u 3:44.

 

Šteta širom Kijeva

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvestio je o posledicama napada. U Dnjeprovskom okrugu, ostaci srušenog drona izazvali su požar na krovu petospratnice, dok su u Goloseivskom okrugu ostaci pali na put.

U Obolonskom okrugu, dron je udario u dvanaestospratnicu, koja se zapalila, a ostaci su pali na poslovnu zgradu i parking. Pogođena je i nedovršena zgrada od 25 spratova.

Prema preliminarnim izveštajima, najgore je bilo u Darničkom okrugu, gde se srušila konstrukcija stambene zgrade. Državna služba za vanredne situacije je kasnije potvrdila da je deset ljudi spaseno iz zgrade.

Tkačenko je dodao da se u Solomjanskom okrugu zapalio automobil zbog pada ostataka ruskog drona.

Masovni noćni raketni napad usledio je nakon dana neumornih ruskih napada dronova.

Ruske snage su pokrenule kontinuirani, kombinovani napad na kritičnu i civilnu infrastrukturu Ukrajine popodne 13. maja, lansirajući najmanje 800 dronova u nekoliko talasa.

Mete su bili gradovi širom Ukrajine, uključujući regione na krajnjem zapadu zemlje koji su retko meta direktnih udara.

U jednodnevnim napadima poginulo je najmanje 14 ljudi, a povređeno više od 80, uključujući decu i tinejdžere. Među povređenima u „dvostrukim napadima“ bili su i radnici hitnih službi.

Zelenski upozorio na rusku taktiku

Predsednik Vladimir Zelenski upozorio je da bi nakon talasa dronovima, Rusija mogla da pribegne raketnim napadima kako bi preplavila ukrajinsku vazdušnu odbranu i nanela „što više tuge i bola“.

Upozorenje je zasnovano na informacijama ukrajinske vojne obaveštajne službe, HUR, koja je navela da ruske snage planiraju da nastave napad značajnim brojem krstarećih raketa lansiranih iz vazduha i mora, kao i balističkih raketa.

Služba je saopštila da bi ciljevi Kremlja mogli da uključuju kritičnu infrastrukturu i ključne usluge u većim gradovima, uključujući energetska postrojenja, kompanije odbrambene industrije i vladine zgrade.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja 

KRAJ VELIKOG ZLA? Vojislav Šešelj saopštio udarnu vest
KRAJ VELIKOG ZLA? Vojislav Šešelj saopštio udarnu vest

PREDSTAVNICI Crvenog krsta koji su obilazili Srbe robijaše po nekim evropskim zatvorima, rekli su da će na ovoj sednici Saveta bezbednosti u junu mesecu biti doneta odluka da li je svrsishodno da uopšte postoji više taj Mehanizam, otkrio je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

14. 05. 2026. u 09:04 >> 09:04

SRBIN OTIŠAO DA ŽIVI U ŠUMI - I TO U ŠATORU: Neću ga napustiti makar sutra umro - neću više sa ološem i umobolnicima
Društvo

SRBIN OTIŠAO DA ŽIVI U ŠUMI - I TO U ŠATORU: "Neću ga napustiti makar sutra umro - neću više sa ološem i umobolnicima"

"NEMA nikakvog stresa, nema nikakvih umobolnika i ološa (ni od srodnika ni od tuđina) da maltretiraju, uznemiravaju i kvare dobro raspoloženje svojim ludilom, nikog da mi pametuje neke gluposti, nema svakodnevnih dugotrajnih i mučnih poslova niti gomile raznih obaveza i rastrzanosti, nema smrada izduvnih gasova vozila i dima od loženja iz kuća, nema saobraćajne gužve i opasnosti, nema zbrke i buke."

13. 05. 2026. u 18:08

