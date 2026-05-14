SVO SE NASTAVLJA: Putin razara Kijev - ovo je najbrutalniji napad do sad (FOTO/VIDEO)
JEDNA osoba je poginula, a 16 je povređeno u ogromnom ruskom napadu na Kijev tokom noći u četvrtak.
Spasilačke ekipe su spasile deset ljudi iz ruševina delimično srušene zgrade. Tako se masovni dnevni napad na Ukrajinu produžio i na noćne sate.
Noćni napadi na prestonicu
Nedugo pre 1 sat ujutru, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je objavilo vazdušnu uzbunu za celu zemlju, upozoravajući da je Rusija podigla bombardere MiG-31 i da su svi regioni ugroženi napadom balističkim raketama.
Načelnik vojne uprave grada Kijeva, Timur Tkačenko, tada je upozorio da se veliki broj ruskih dronova približava prestonici i da postoji i pretnja od raketnih napada.
Prve eksplozije u Kijevu odjeknule su u 3:08 ujutru po lokalnom vremenu, dok su sistemi protivvazdušne odbrane pokušavali da obore dronove. Prema izveštajima sa terena, između 3:15 i 3:20 usledilo je nekoliko detonacija od udara balističkih raketa, a nove eksplozije su zabeležene u 3:44.
Šteta širom Kijeva
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvestio je o posledicama napada. U Dnjeprovskom okrugu, ostaci srušenog drona izazvali su požar na krovu petospratnice, dok su u Goloseivskom okrugu ostaci pali na put.
U Obolonskom okrugu, dron je udario u dvanaestospratnicu, koja se zapalila, a ostaci su pali na poslovnu zgradu i parking. Pogođena je i nedovršena zgrada od 25 spratova.
Prema preliminarnim izveštajima, najgore je bilo u Darničkom okrugu, gde se srušila konstrukcija stambene zgrade. Državna služba za vanredne situacije je kasnije potvrdila da je deset ljudi spaseno iz zgrade.
Tkačenko je dodao da se u Solomjanskom okrugu zapalio automobil zbog pada ostataka ruskog drona.
Masovni noćni raketni napad usledio je nakon dana neumornih ruskih napada dronova.
Ruske snage su pokrenule kontinuirani, kombinovani napad na kritičnu i civilnu infrastrukturu Ukrajine popodne 13. maja, lansirajući najmanje 800 dronova u nekoliko talasa.
Mete su bili gradovi širom Ukrajine, uključujući regione na krajnjem zapadu zemlje koji su retko meta direktnih udara.
U jednodnevnim napadima poginulo je najmanje 14 ljudi, a povređeno više od 80, uključujući decu i tinejdžere. Među povređenima u „dvostrukim napadima“ bili su i radnici hitnih službi.
Zelenski upozorio na rusku taktiku
Predsednik Vladimir Zelenski upozorio je da bi nakon talasa dronovima, Rusija mogla da pribegne raketnim napadima kako bi preplavila ukrajinsku vazdušnu odbranu i nanela „što više tuge i bola“.
Upozorenje je zasnovano na informacijama ukrajinske vojne obaveštajne službe, HUR, koja je navela da ruske snage planiraju da nastave napad značajnim brojem krstarećih raketa lansiranih iz vazduha i mora, kao i balističkih raketa.
Služba je saopštila da bi ciljevi Kremlja mogli da uključuju kritičnu infrastrukturu i ključne usluge u većim gradovima, uključujući energetska postrojenja, kompanije odbrambene industrije i vladine zgrade.
(Indeks.hr)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
RUSKI VOJNI STRUČNjAK: Jedan udar "orešnika" i "sarmata" može da uništi čitav NATO u Evropi
KOMBINOVANO lansiranje raketnih sistema „sarmat“ i „orešnik“ sposobno je da neutrališe celu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je za ruske medije Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu (RANHEGA).
