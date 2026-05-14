"SARMAT" ORUŽJE ZA SUDNJI DAN: U Rusiji na bojevom dežurstvu najmoćnije rakete u svetu (FOTO)

RUSKA armija će do kraja godine dobiti na bojevom dežurstvu u Krasnojarskom kraju u južnom Sibiru interkontinentale rakete "sarmat". One će zameniti stare sovjetske teške rakete "vojvoda" koje su zbog ogromne moći na Zapadu nazvali "satane", a bile su proizvedene u Ukrajini.

Moskva je obavestila Ameriku i druge države koje imaju atomsko oružje o probi najnovije interkontinentalne rakete pete generacije RS-28 "sarmat". "Sarmat" leti na tečno gorivo, a čuvaće se u raketnim "bunarima".

Komandant ruskih raketnih strateških snaga general-pukovnik Sergej Karakajev koji je raportirao predsedniku Vladimiru Putinu kaže da je "sarmat" znatno modernija raketa, većeg je dometa i bolje preciznosti od "vojvoda" kojima je vek nekoliko puta produžavan. "Vojvode" su bile projektovane početkom osamdesetih godina prošlog veka u

Konstruktorskom birou "Južni" pod rukovodstvom akademika V. F. Utkina, a pravljene su u "Južnom zavodu za proizvodnju mašina" u Dnjepropetrovsku.

Mislili da ne postoje Putin je najavio da će uskoro na bojevo dežurstvo stupiti rakete za koje su na Zapadu mislili da ne postoje. U završnoj fazi su dva kompleksa sa malim atomskim motorima. Radi se o podvodnom dronu, dakle bez posade, "posejdonu" i unikatnoj raketi "globalnog dometa" nazvanoj "burevesnik".

Po više parametara "sarmat" će biti najmoćnija raketa na svetu i moći će da nosi 16 atomskih blokova (atomskih glava) koji se u završnoj fazi leta usmeravaju svaki prema svom zadanom cilju. Predsednik Rusije Vladimir Putin je kazao da je domet "sarmata" veći od 35.000 kilometara. Zahvaljujući rekodnom dometu leta ona može do cilja da dođe sa više strana birajući putanju na kojoj protivnici nemaju protivraketene odbrane.

"Sarmat" je teška više od 200 tona. Njeni bojevi blokovi "avangard" sa atomskim bojevim glavama razvijaju brzinu oko 27 maha. Zbog toga ne može da je zaustavi nijedan postojeći PVO pa ni kad bude gotova američka "zlatna kupola". Njena snaga je 2.000 bombi bačenih na japansku Hirošimu. Njena je moć četiri puta veća od najjače američke raketa pa su "sarmat" nazvali "satanom broj 2".

"Sarmat" su projektovali i razradili u Raketnom centru akademika V. P. Makejeva. Motor je napravio "Energomaš", a kompletnom proizvodnjom se bavi Krasnojarski zavod za proizvodnju mašina.

Rusija je 2004. počela da radi na raketnom kompleksu interkontinentalnog dometa "avangard" koji je od 2019. na bojevom dežurstvu. Usledila je hipersonična raketa "kinžal", na bojevom dežurstvu od 2017, a od 2025. na bojevom dežurstvu je novi raketni kompleks srednjeg dometa "orešnik" koji može, ako treba, da bude sa atomskom bojevom glavom.

Sada mnogi postavljaju pitanje u čemu je razlika i kako bi se u slučaju velikog rata koristili "sarmati" i "orešnik". "Sarmat" je raketa "atomskog odgovora" kojom bi se gađali ciljevi na drugom kontinentu. Neki je nazivaju "oružjem sudnjega dana". Za razliku od nje, "orešnik" je raketa srednjeg dometa kojom bi se mogli gađati ciljevi, na primer, u Evropi. Radi na tvrdo gorivo.

Medvedev: Sad ste nam bliže! Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev saopštio je danas da su sada svi zapadni prijatelji Rusije postali još bliži: "Čestitam svim zapadnim 'prijateljima' Rusije na uspešnom testiranju strateškog raketnog sistema 'Sarmat'. Sada ste nam svi postali bliži", napisao je on.

Ruski predsednik Vladimir Putin objašnjava da snaga "sarmata" prevazilazi četiri puta sve postojeće rakete u svetu. Eksperti objašnjavaju da je do sada rekorder bio američki "titan-2" čija je snaga devet megatona. Snaga "sarmata" je oko 36 megatona, kao 2.000 bombi bačenih na Hirošimu. "Sarmat" je moćan kao deset američkih raketa "minitmen-3".