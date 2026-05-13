TRAMP DOPUTOVAO U PEKING: Dočekala ga garda i vojni orkestar (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp doputovao je danas u Peking u državnu posetu Narodnoj Republici Kini, na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, javlja Sinhua.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Prema ranijim najavama, Trampa na aerodromu dočekuju potpredsednik Kine Han Dženg, kao i drugi zvaničnici, uključujući američkog ambasadora u Kini Dejvida Perdua, njegovog kineskog kolegu u SAD Sje Fenga i zamenika ministra spoljnih poslova Kine Ma Džaosua.

Odmah po sletanju Trampovog aviona prostrt je crveni tepih, a sa leve i desne strane rasporedilo se više stotina kineskih mališana, u specijalnim belo-plavim uniformama, koji bi trebalo da marširaju po pisti sa kineskim i američkim zastavama, zajedno sa počasnom vojnom gardom i vojnim okrestrom.

Tramp će boraviti u Kini od 13. do 15. maja, a to je prva poseta jednog američkog predsednika toj zemlji posle gotovo devet godina, kao i njegova druga poseta Kini od novembra 2017. godine.

Kako je saopštilo kinesko Ministarstvo spoljnih poslova, Tramp i Si razgovaraće o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa, kao i o temama koje se odnose na svetski mir i razvoj.

Očekuje se da će dvojica lidera imati detaljnu razmenu mišljenja o unapređenju saradnje između dve zemlje i aktuelnim međunarodnim pitanjima.

Paralelno sa Trampovom posetom, američki ministar finansija Skot Besent započeo je razgovore sa kineskim potpredsednikom He Lifengom na aerodromu Inčon u Južnoj Koreji o ekonomskim i trgovinskim pitanjima.

Vašington i Peking nastoje da, prema pisanju Rojtersa, očuvaju trgovinski sporazum postignut prošlog oktobra, kojim su suspendovane visoke američke carine na kinesku robu i ublažene kineske restrikcije na izvoz retkih zemalja.

Pored trgovine, razgovori će obuhvatiti rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvanu.

Poslednji sastanak Trampa i Sija održan je u oktobru prošle godine u Južnoj Koreji, kada su se saglasili da privremeno zaustave trgovinski sukob tokom kojeg su SAD uvele trocifrene carine na kinesku robu, dok je Peking zapretio ograničavanjem globalnog snabdevanja retkim zemnim metalima.

