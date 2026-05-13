MOSKVA TVRDI: Desetine hiljada Ukrajinaca iz Evrope i SAD zainteresovano za preseljenje u Rusiju
DESETINE hiljada Ukrajinaca koji su se posle 2022. godine našli u evropskim zemljama zainteresovani su za preseljenje u Rusiju, izjavio je za Sputnjik direktor Departmana za rad sa sunarodnicima u inostranstvu ruskog Ministarstva spoljnih poslova Genadij Ovečko.
- Reč je o hiljadama i desetinama hiljada ljudi koji su zainteresovani - rekao je Ovečko odgovarajući na pitanje o interesovanju za preseljenje.
Prema njegovoj oceni, interesovanje ukrajinskih državljana za preseljenje u Rusiju ostaje stabilno.
Istovremeno je naglasio da svi građani Ukrajine koji dolaze u Rusiju prolaze posebnu proceduru provere.
Ruski generalni konzul u Njujorku Aleksej Markov ranije je izjavio da se i Ukrajinci u SAD sve više interesuju za program preseljenja sunarodnika u Rusiju i da je broj upita „višestruko porastao“.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je u septembru prošle godine izmenio državni program dobrovoljnog preseljenja sunarodnika koji žive u inostranstvu.
Prema novim pravilima, poznavanje ruskog jezika sada može biti potvrđeno i diplomom stečenom u inostranstvu u filijali ruskog univerziteta ili zajedničke obrazovne ustanove, ukoliko je nastava izvođena na ruskom jeziku.
Takođe, u program sada mogu da se uključe i sunarodnici rođeni ili ranije nastanjeni u novim ruskim regionima.
Ruski regioni dobili su pravo da učesnicima programa i članovima njihovih porodica pruže finansijsku i socijalnu podršku, uključujući pomoć oko stanovanja i stručnog obrazovanja.
(Sputnjik)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
LAVROV BESAN: Amerika pokušava da istisne ruske kompanije sa Balkana
13. 05. 2026. u 08:55
DMITRIJEV PECNUO UKRAJINCE: "Možda je trebalo da angažuju gataru?"
13. 05. 2026. u 08:27
ŠOK ZA BRISEL: Mađar otkazao poslušnost i okrenuo se Putinu - evo o čemu se radi
13. 05. 2026. u 07:26
RUSKI VOJNI STRUČNjAK: Jedan udar "orešnika" i "sarmata" može da uništi čitav NATO u Evropi
KOMBINOVANO lansiranje raketnih sistema „sarmat“ i „orešnik“ sposobno je da neutrališe celu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je za ruske medije Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu (RANHEGA).
13. 05. 2026. u 12:29
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
"NE MOŽEMO DA POBEDIMO, PREJAKI SU!" Putinov čovek iznenadio izjavom na ruskoj državnoj televiziji
POZNATI ruski reditelj i propagandista Karen Šahnazarov rekao je da Rusija ne može da pobedi Ukrajinu, da je protivnik prejak i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat.
11. 05. 2026. u 19:09
Komentari (0)