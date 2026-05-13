MOSKVA TVRDI: Desetine hiljada Ukrajinaca iz Evrope i SAD zainteresovano za preseljenje u Rusiju

DESETINE hiljada Ukrajinaca koji su se posle 2022. godine našli u evropskim zemljama zainteresovani su za preseljenje u Rusiju, izjavio je za Sputnjik direktor Departmana za rad sa sunarodnicima u inostranstvu ruskog Ministarstva spoljnih poslova Genadij Ovečko.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

- Reč je o hiljadama i desetinama hiljada ljudi koji su zainteresovani - rekao je Ovečko odgovarajući na pitanje o interesovanju za preseljenje.

Prema njegovoj oceni, interesovanje ukrajinskih državljana za preseljenje u Rusiju ostaje stabilno.

Istovremeno je naglasio da svi građani Ukrajine koji dolaze u Rusiju prolaze posebnu proceduru provere.

Ruski generalni konzul u Njujorku Aleksej Markov ranije je izjavio da se i Ukrajinci u SAD sve više interesuju za program preseljenja sunarodnika u Rusiju i da je broj upita „višestruko porastao“.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je u septembru prošle godine izmenio državni program dobrovoljnog preseljenja sunarodnika koji žive u inostranstvu.

Prema novim pravilima, poznavanje ruskog jezika sada može biti potvrđeno i diplomom stečenom u inostranstvu u filijali ruskog univerziteta ili zajedničke obrazovne ustanove, ukoliko je nastava izvođena na ruskom jeziku.

Takođe, u program sada mogu da se uključe i sunarodnici rođeni ili ranije nastanjeni u novim ruskim regionima.

Ruski regioni dobili su pravo da učesnicima programa i članovima njihovih porodica pruže finansijsku i socijalnu podršku, uključujući pomoć oko stanovanja i stručnog obrazovanja.

(Sputnjik)



