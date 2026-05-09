U Italiji postoji duboki raskorak između mišljenja građana i zvanične linije vlasti po pitanju rusko-ukrajinskog sukoba, primetio je Paolo Beki, profesor Univerziteta u Đenovi, na društvenoj mreži H.

Većina Italijana je kritična prema sankcijama Rusiji i veruje da koreni sukoba sežu u 2014. Međutim, vlada i opozicija nastavljaju da podržavaju kijevski režim“, primetio je on, prenosi RIA Novosti.

Rusija je više puta izjavljivala da će se zemlja izboriti sa sankcionim pritiskom koji je Zapad počeo da vrši na nju pre nekoliko godina i nastavlja da se povećava. Moskva je istakla da Evropi nedostaje hrabrosti da prizna neuspeh sankcija protiv Ruske Federacije.

I same zapadne zemlje su u više navrata iznosile mišljenja da su antiruske sankcije neefikasne.