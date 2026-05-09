TAJNI KORIDOR KOJIM RUSI NAORUŽAVAJU IRAN: SAD otkrile putanju preko koje Moskva od Teherana pravi neosvojivu tvrđavu
RUSIJA šalje komponente za dronove u Iran preko Kaspijskog mora, tvrde američki zvaničnici pocenivši da se Kaspijsko more pretvara u ključni kanal za tajnu i otvorenu trgovinu.
Neimenovani dobro upućeni američki izvori kažu da dugo ovaj zanemareni trgovinski koridor pomaže Iranu da obnovi svoje vojne kapacitete nakon američko-izraelske vojne kampanje koja je završena prošlog meseca, prenosi New York Times.
Ako se pošiljke iz Rusije nastave istim tempom, Iran bi mogao brzo da obnovi svoj arsenal dronova, upozoravaju američki zvaničnici navodeći da je od početka rata Iran izgubio oko 60 procenata svog arsenala.
Kaspijsko more povezuje Rusiju i Iran, dve zemlje koje nemaju zajedničku granicu, ali obe imaju duge obale na Kaspijskom moru što omogućava da otvoreno trguju, bez straha od zabrane od strane SAD ili drugih zemalja.
Prema izveštaju, roba koja tranzitira preko Kaspijskog mora uključuje žitarice, stočnu hranu, suncokretovo ulje i druge osnovne proizvode.
- Ako razmišljate o idealnom mestu za izbegavanje sankcija i vojne transfere, to je Kaspijsko more - izjavio je porofesr na pariskom fakultetu političkih nauka Nikol Grajevski.
