Svet

GAĐANA REZIDENCIJA RAMZANA KADIROVA I NAJVEĆA RUSKA VOJNA BAZA: Ukrajinci bombardovali prestonicu Čečenije

Симеуновић А. Милош

08. 05. 2026. u 16:30

DANAS su bespilotne letelice pogodile oblast Hankala u Groznom, gde se nalazi jedna od najvećih ruskih vojnih baza, kao i trg u blizini železničke stanice u blizini zgrade kancelarije Federalne službe bezbednosti (FSB) u Čečeniji.

ГАЂАНА РЕЗИДЕНЦИЈА РАМЗАНА КАДИРОВА И НАЈВЕЋА РУСКА ВОЈНА БАЗА: Украјинци бомбардовали престоницу Чеченије

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ovo je prema OSINT analizi Astre, kako prenosi Ukrinform. Video snimci objavljeni na internetu pokazuju najmanje dve eksplozije u Groznom.

Na osnovu analize Astre, jedan udar je pogodio oblast Xankale, dok je drugi pogodio oblast u blizini železničke stanice u glavnom gradu Čečenije.

U predgrađu Groznog Khankala nalazi se velika ruska vojna baza i štab 42. gardijske evpatorijske crvenozastavne divizije, koja je deo 58. kombinovane armije Južnog vojnog okruga.

Železnička stanica se nalazi u centru Groznog, na manje od 2 kilometra od rezidencije čečenskog lidera Ramzana Kadirova i oko 1,2 kilometra od kompleksa Grozni-Siti. A

stra takođe prenosi da se zgrada direkcije FSB u Čečeniji nalazi na oko 120 metara od železničke stanice. Čečenske vlasti nisu komentarisale incident.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
REAL MADRID U ŠOKU: Žoze Murinjo postavio ovih deset uslova da bi preuzeo kraljeviće!

REAL MADRID U ŠOKU: Žoze Murinjo postavio ovih deset uslova da bi preuzeo "kraljeviće"!