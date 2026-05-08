GAĐANA REZIDENCIJA RAMZANA KADIROVA I NAJVEĆA RUSKA VOJNA BAZA: Ukrajinci bombardovali prestonicu Čečenije

DANAS su bespilotne letelice pogodile oblast Hankala u Groznom, gde se nalazi jedna od najvećih ruskih vojnih baza, kao i trg u blizini železničke stanice u blizini zgrade kancelarije Federalne službe bezbednosti (FSB) u Čečeniji.

Ovo je prema OSINT analizi Astre, kako prenosi Ukrinform. Video snimci objavljeni na internetu pokazuju najmanje dve eksplozije u Groznom.

Na osnovu analize Astre, jedan udar je pogodio oblast Xankale, dok je drugi pogodio oblast u blizini železničke stanice u glavnom gradu Čečenije.

U predgrađu Groznog Khankala nalazi se velika ruska vojna baza i štab 42. gardijske evpatorijske crvenozastavne divizije, koja je deo 58. kombinovane armije Južnog vojnog okruga.

Železnička stanica se nalazi u centru Groznog, na manje od 2 kilometra od rezidencije čečenskog lidera Ramzana Kadirova i oko 1,2 kilometra od kompleksa Grozni-Siti. A

stra takođe prenosi da se zgrada direkcije FSB u Čečeniji nalazi na oko 120 metara od železničke stanice. Čečenske vlasti nisu komentarisale incident.

