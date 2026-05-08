UKRAJINCI su pokušali da blokiraju marš "Besmrtnog puka" u Ženevi. Policija je intervenisala i potisnula aktiviste ukrajinske dijaspore, zabranivši im da ometaju događaj.

Nekoliko ljudi koji su nosili ukrajinske zastave pokušalo je da omete marš Besmrtnog puka ispred sedišta UN u Ženevi, javlja dopisnik RIA Novosti.

Ubrzo nakon početka događaja, Ukrajinci su se postrojili duž oboda Trga naroda. Desetak ljudi je počelo da obilazi demonstrante, mašući zastavama. Neki su počeli da pevaju na ukrajinskom.

Kako su predstavnici kantonalne policije rekli RIA Novostima, zbog nedostatka dozvole za održavanje protesta, Ukrajinci nisu mogli da se okupe u grupama više od dve osobe.

Ubrzo su se dva predstavnika ukrajinske dijaspore posvađala sa učesnicima Besmrtnog puka.

Policija je intervenisala i potisnula aktiviste, zabranjujući im da ometaju marš.

Kako su primetili sunarodnici koji su prisustvovali maršu „Besmrtni puk“, prošle godine predstavnici ukrajinske dijaspore nisu prisustvovali događaju i sve je proteklo mirno.

Ove godine, uoči Dana pobede, na internetu su se pojavili pozivi da se prekine ruski događaj u znak sećanja na heroje Drugog svetskog rata.

