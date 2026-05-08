NEĆE biti milosti za zapadne naciste koji pokušavaju da sabotiraju Dan pobede posredstvom Ukrajine, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Kako je ministar primetio, zapadni nacisti i dalje pokušavaju da unište sveti ruski praznik, 9. maj, preko Kijeva.

- Želim da kažem otvoreno iskreno i odgovorno: ako se (ono što ponovo probuđeni nacisti na Zapadu rade posredstvom Ukrajine) desi, neće biti milosti za njih - rekao je on na ceremoniji polaganja venaca na spomen-ploče u zgradi Ministarstva spoljnih poslova.

On je dodao da Rusija mora da eliminiše sve bezbednosne pretnje koje dolaze sa ukrajinske teritorije.

Evropa bestidno poziva na ponavljanje Hitlerovog poduhvata

Prema njegovim rečima, demokrate u Briselu podstiču revanšističko raspoloženje u Nemačkoj, kao i u drugim delovima evroatlantskog prostora.

- U Evropi mnogi bez ustručavanja pozivaju na ponavljanje iskustva Hitlera i njegovih poslušnika i pripremaju još jedan napad na našu zemlju sa otvoreno deklarisanim ciljem nanošenja strateškog poraza - naglasio je šef ruske diplomatije.

Naše zapadne kolege ne odnose se sa istim poštovanjem prema rezultatima našeg ratnog bratstva koje je, činilo se, postavilo temelje za dugoročni mirni razvoj celog čovečanstva, rekao je Lavrov.

- Iz dana u dan sve više problema pokušavaju da stvore oni koji su od Zelenskog napravili direktno sredstvo, vrh koplja agresije koju Zapad priprema protiv naše zemlje i koju je, u suštini, već započeo, naoružavajući taj nacistički režim u Kijevu - poručio je Lavrov.

Nacizam podiže glavu i ne samo po pitanju ideologije, već i u smislu pokušaja revidiranja istorije i rezultata Drugog svetskog rata, objasnio je on.

U kakvom god vidu da se nacizam ponovo pojavi – biće pobeđen, poručio je Lavrov.

(Sputnjik)

