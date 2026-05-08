"BERLIN NEGIRA GENOCID" Poljanski: Nemačka se pretvara u nešto veoma opasno po Rusiju

NEMAČKA se pretvara u nešto veoma opasno za Rusiju. Berlin je počeo da negira genocid nad sovjetskim narodom, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u, Dmitrij Poljanski.

Foto: AP Photo/dpa,Bernd Jutrczenka

Diplomata je govorio o nedavnoj situaciji u OEBS-u.

- Nakon našeg govora u Stalnom savetu o uspostavljanju kod nas Dana sećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom tokom Drugog svetskog rata, naš nemački kolega, nakon što je izneo sve standardne opaske koje nemački predstavnici obično iznose o priznavanju zločina protiv čovečnosti, neočekivano je skrenuo razgovor na ideju da nije bilo jedinstvenog sovjetskog naroda, da nije bilo genocida i da je sve to, navodno, samo politička konstrukcija Kremlja i pokušaj da se prikriju akcije Rusije u Ukrajini - rekao je Poljanski, u intervjuu za Sputnjik.

Ovo je veoma opasna situacija, dodao je on.

Prema rečima diplomate, ovaj trenutak pokazuje da „Nemačka više nije ista kao što smo je doživljavali posle Drugog svetskog rata“.

- Ovo pokazuje da se zemlja, nažalost, degeneriše u nešto veoma opasno za nas, nešto što smo smatrali da više nije moguće. Mislili smo da su rezultati Drugog svetskog rata definitivno učvrstili nemogućnost povratka nemačkoj militarizaciji i njenoj ulozi kao sile usmerene protiv naše zemlje. Ali, nažalost, izjave poput ovih, između ostalog, pokazuju da to nije slučaj - objasnio je izvor agencije.

Dodao je da je upravo zato sada toliko važno održavati budnost i dosledno nazivati stvari pravim imenom.

- To je upravo ono što radimo u OEBS-u - naglasio je Poljanski.

OEBS ignoriše znake predstojećeg sukoba u Evropi

Pored toga, diplomata je ocenio da OEBS ignoriše znake predstojećeg sukoba u Evropi.

- Ako naše evropske kolege ne vide ili ne žele da vide potpuno očigledne znake da se u Evropi nazire veliki i destruktivni vojni sukob, onda je to jednostavno kriminalno - konstatovao je Poljanski.

Naglasio je da je neophodno delovati.

- Bez obzira da li se volimo ili ne, dužni smo da koegzistiramo, dužni smo da održavamo mir i dužni smo da izbegavamo direktan vojni sukob - objasnio je sagovornik agencije.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO