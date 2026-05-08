PUTINOV ULTIMATUM I INCIDENT U LETONIJI: Moskva upozorila diplomate da hitno napuste Kijev, NATO na nogama uoči 9. maja!

UOČI Dana pobede, tenzije između Rusije i Ukrajine dostižu vrhunac.

Kremlj upozorava na „razorni odgovor“ u slučaju napada na Crveni trg, dok incident u Letoniji pali alarme u Briselu.

U samoj završnici priprema za veliku vojnu paradu povodom Dana pobede nad fašizmom, situacija na istoku Evrope preti da preraste u sukob nesagledivih razmera. Dok Moskva privodi kraju organizaciju centralne državne svečanosti u srcu prestonice, bezbednosna situacija u Kijevu i na granicama NATO pakta dovedena je do tačke usijanja.

Diplomate napuštaju Kijev pod pretnjom „masovnog udara“

Ruska Federacija uputila je zvaničnu diplomatsku notu svim stranim ambasadama i predstavništvima međunarodnih organizacija u Kijevu, sa ultimativnim pozivom na hitnu evakuaciju osoblja.

„Svaki pokušaj destabilizacije ili direktnog napada na srce Rusije tokom proslave našeg najvećeg nacionalnog praznika biće sankcionisan momentalnim i nemilosrdnim odgovorom. Upozoravamo da su udari na centre odlučivanja u Kijevu sada pitanje trenutka ukoliko se krene sa provokacijama. Kijev će snositi posledice kakve do sada nisu viđene u modernoj istoriji”, stoji u oštrom saopštenju ruskog Ministarstva odbrane. Ove najave silovitog odgovora Moskve već su izazvale talas panike u diplomatskom koru, a kolone vozila nekoliko zapadnih ambasada već su primećene na putu ka poljskoj granici, dok su aerodromi u susednim zemljama u stanju pune pripravnosti.

Incident u Letoniji: Dronovi na NATO nebu

Dodatno eskalaciju već kritične situacije izazvao je ozbiljan bezbednosni incident na severoistoku Evrope. Ministarstvo odbrane Letonije potvrdilo je da su tokom protekle noći najmanje dve bespilotne letelice tipa „Geranj“ povredile vazdušni prostor ove NATO članice. Jedan od dronova srušio se direktno na civilni objekat — skladište nafte u gradu Rezekne, svega 40 kilometara od granice sa Rusijom, što je izazvalo lokalizovani požar i paniku među stanovništvom.

Dok Moskva zvanično tvrdi da je reč o tehničkoj greški i skretanju sa putanje usled intenzivnog elektronskog ometanja, Riga i Brisel ovaj upad tumače kao direktnu provokaciju i „testiranje budnosti“ Alijanse. Generalni sekretar NATO -a Mark Rute sazvao je hitan sastanak po članu 4. Ugovora, koji predviđa konsultacije kada je ugrožen teritorijalni integritet članice. Poljske i baltičke snage podignute su na najviši stepen borbene gotovosti, a škole u pograničnim regionima Letonije danas su zatvorene. Pitanje je trenutka kada će Brisel odlučiti da li ovaj incident, koji se dogodio u predvečerje Dana pobede, zahteva zajednički vojni odgovor ili dodatno jačanje „istočnog bedema“ vazdušne odbrane.

Kijev između prkosa i straha

Dok se pritisak sa istoka pojačava, iz kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog stižu kratke i dvosmislene poruke. Naglašavajući da „Ukrajina ima legitimno pravo da brani svoj suverenitet na svakom pedlju teritorije“, zvanični Kijev odbija da direktno potvrdi, ali i da demantuje navode o planiranim udarima duboko u ruskoj pozadini baš na dan vojne parade. Ova taktika „strateške nejasnoće“ dodatno doprinosi opštoj neizvesnosti.

Ipak, atmosfera u samom glavnom gradu Ukrajine daleko je od borbenog pokliča. Ulice Kijeva su danas neuobičajeno puste, većina civilnog stanovništva potražila je sigurnost u podzemnim skloništima ili u evakuaciji ka zapadu zemlje, dok vojne patrole pod punom opremom kontrolišu gotovo svaku raskrsnicu. Stručnjaci za bezbednost jedinstveni su u oceni: pred nama je verovatno „najopasniji 9. maj od završetka Drugog svetskog rata“. Ono što je decenijama bio dan mira i komemoracije, sada se pretvorilo u eksplozivno ideološko gorivo za sukob koji preti da, u plamenu ove nove geopolitičke igre, zapali čitav evropski kontinent.

Trka sa vremenom do devetog maja

Svet sa strepnjom odbrojava poslednje sate do subotnjeg jutra. Hoće li razum prevladati ili će se praznični plotuni na Crvenom trgu pomešati sa zvucima stvarnih detonacija, zavisi isključivo od poteza koji će biti povučeni u narednih 48 sati. Jedno je sigurno – mir u Evropi nikada od 1945. godine nije bio na slabijim nogama.

Parada bez tenkova i bez signala Ovogodišnja proslava Dana pobede u Moskvi specifična je i po nesvakidašnjim bezbednosnim merama koje su već stupile na snagu. Prvi put posle skoro dve decenije, na Crvenom trgu neće biti kolone teške vojne tehnike, tenkova i raketnih sistema, kako bi se eliminisala mogućnost da se oprema nađe na meti dronova tokom ceremonije. Osim toga, gradske vlasti Moskve su potvrdile da će sutra i prekosutra na širem području centra grada dolaziti do povremenih prekida u radu mobilnog interneta i GPS signala, što je mera zaštite protiv bespilotnih letelica koje koriste satelitsku navigaciju. Čak su i na kule Kremlja raspoređeni specijalni timovi mitraljezaca zaduženi isključivo za „lov” na niskoleteće objekte.

Dok diplomate ubrzano napuštaju Kijev, a NATO jedinice na Baltiku sa prstom na obaraču prate svaki odraz na radaru, linija između regionalnog sukoba i globalnog rata nikada nije bila tanja. Deveti maj 2026. neće biti samo dan sećanja na prošlu pobedu, već i najveći test za budućnost čovečanstva.

