BRUTALAN POGODAK UKRAJINSKE VOJSKE: Raketa prešla preko 1.500 kilometara i pogodila rusku morsku zver

Симеуновић А. Милош

07. 05. 2026. u 17:20

TOKOM noći 7. maja 2026. godine, jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine izvele su udare na nekoliko važnih ruskih vojnih ciljeva, uključujući mali raketni brod projekta 22800 klase Karakurt u ruskoj pomorskoj bazi u Kaspijsku u Dagestanu.

Kako prenosi Ukrinform, to je na Fejsbuku objavio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

 - U rejonu bazne tačke Kaspijsk (Kaspijsk, Republika Dagestan, Ruska Federacija) pogođen je višenamenski mali raketni brod projekta 22800 Karakurt. Plovilo je sposobno, između ostalog, da lansira krstareće rakete Kalibr - navodi se u saopštenju.

Kolika je šteta trenutno se razjašnjava. Ukrajinske snage su takođe udarile na neprijateljsko komandno mesto u Sosnivki, u oblasti Luganska, i na komandni centar ruske bespilotne letelice u blizini Jasna, u oblasti Donjecka.

Pored toga, Ukrajinci su pogodili skladište municije u Kalmikovki i skladište goriva i maziva koje pripada ruskim snagama u blizini Smoljanjinova u regionu Luganska.

Ukrajinske trupe su takođe napale koncentraciju ljudstva u blizini Dersovea, region Donjecka, i Smilea, region Zaporožja.

 

