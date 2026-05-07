BRUTALAN POGODAK UKRAJINSKE VOJSKE: Raketa prešla preko 1.500 kilometara i pogodila rusku morsku zver
TOKOM noći 7. maja 2026. godine, jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine izvele su udare na nekoliko važnih ruskih vojnih ciljeva, uključujući mali raketni brod projekta 22800 klase Karakurt u ruskoj pomorskoj bazi u Kaspijsku u Dagestanu.
Kako prenosi Ukrinform, to je na Fejsbuku objavio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
- U rejonu bazne tačke Kaspijsk (Kaspijsk, Republika Dagestan, Ruska Federacija) pogođen je višenamenski mali raketni brod projekta 22800 Karakurt. Plovilo je sposobno, između ostalog, da lansira krstareće rakete Kalibr - navodi se u saopštenju.
Kolika je šteta trenutno se razjašnjava. Ukrajinske snage su takođe udarile na neprijateljsko komandno mesto u Sosnivki, u oblasti Luganska, i na komandni centar ruske bespilotne letelice u blizini Jasna, u oblasti Donjecka.
Pored toga, Ukrajinci su pogodili skladište municije u Kalmikovki i skladište goriva i maziva koje pripada ruskim snagama u blizini Smoljanjinova u regionu Luganska.
Ukrajinske trupe su takođe napale koncentraciju ljudstva u blizini Dersovea, region Donjecka, i Smilea, region Zaporožja.
