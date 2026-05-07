UKRAJINA U ŠOKU: Nestalo 100 miliona dolara, Zelenski na udaru kao nikada pre

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski suočava se sa jednim od najtežih političkih udara od početka rata, nakon što su novi detalji ogromnog korupcionaškog skandala ponovo potresli Kijev.

Afera, čija se vrednost procenjuje na oko 100 miliona dolara, poslednjih meseci proširila se iz energetskog sektora na bankarstvo i odbrambenu industriju, dok opozicija i deo javnosti traže odgovore od samog predsednika.

Prema pisanju ukrajinskog medija Kyiv Independent, tokom proteklih godinu dana optuženo je devet osoba povezanih sa slučajem, dok su funkcije izgubili visoki državni zvaničnici, uključujući potpredsednika vlade, ministre energetike i pravde, kao i nekada veoma moćnog šefa predsedničkog kabineta Andrija Jermaka.

Posebnu pažnju izazvale su informacije o izgradnji četiri luksuzne vile u blizini Kijeva, gde se u dokumentima i navodnim audio-snimcima pojavljuje osoba pod nadimkom „Vova“, što je često korišćen nadimak za Volodimira Zelenskog.

Iako je afera postala jedna od glavnih tema u ukrajinskim medijima, Zelenski i dalje izbegava direktne odgovore na pitanja o mogućoj umešanosti ljudi iz njegovog najbližeg okruženja.

Novi audio-snimci podigli buru

Skandal je prvi put eksplodirao prošlog novembra, kada su u javnost procurili detalji istrage Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU).

Zelenski je tada, gotovo bez medijske pompe, uveo sankcije svom bivšem poslovnom partneru Timuru Mindiču, koji se smatra ključnom figurom cele mreže, kao i biznismenu Oleksandru Cukermanu. Međutim, obojica su napustila Ukrajinu pre podizanja zvaničnih optužnica.

Slučaj je poslednjih dana ponovo dospeo u centar pažnje nakon što su „Ukrajinska pravda“ i poslanici Jaroslav Železnjak i Oleksij Gončarenko objavili navodne transkripte audio-snimaka iz istrage.

Politički analitičar Igor Reiterovič ocenio je da vlast pokušava da izbegne dodatnu pažnju jer strahuje od još većeg udara na ugled predsednika.

– Postoje dva velika straha. Prvi je takozvani Streisand efekat – ako počnu agresivno da negiraju optužbe, javnost bi mogla zaključiti da su istinite. Drugi je mogućnost da postoje još ozbiljniji materijali koji nisu objavljeni – rekao je Reiterovič.

Zelenski je tokom jednog od obraćanja pozvao da se „zaustavi medijska oluja i političke igre“, dok je odgovornost za rešavanje afere prebacio na premijerku Juliju Sviridenko.

Poređenja sa Porošenkom sve glasnija

Aktuelna kriza sve više podseća na period predsedničkih izbora pre sedam godina, kada je upravo Zelenski optuživao tadašnjeg predsednika Petra Porošenka za korupciju i veze sa ljudima iz odbrambene industrije.

Sada se, prema ocenama političkih analitičara, nalazi u veoma sličnoj situaciji.

Jedan poslanik iz vladajuće stranke Sluga naroda, koji je govorio anonimno za Kyiv Independent, priznao je da skandal slabi predsednikovu poziciju.

– Naravno da ovo utiče na rejting predsednika, i kratkoročno i dugoročno – rekao je on.

Ipak, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Zelenski i dalje ima relativno stabilnu podršku građana uprkos aferi i ratnim okolnostima.

Prema podacima Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS), podrška predsedniku tokom prethodne godine kretala se između 53 i 65 procenata, dok je u aprilu iznosila oko 58 odsto.

Međutim, istraživanja pokazuju i da oko 60 procenata građana smatra da Zelenski snosi makar deo političke odgovornosti za postupke Timura Mindiča, čoveka koji se nalazi u središtu afere.

Šta ovo znači za Ukrajinu

Nova korupcionaška kriza dolazi u veoma osetljivom trenutku za Ukrajinu, dok zemlja pokušava da zadrži podršku Zapada i istovremeno vodi iscrpljujući rat sa Rusijom.

Svaki novi skandal povezan sa vrhom vlasti dodatno komplikuje položaj Kijeva pred međunarodnim partnerima koji već godinama insistiraju na reformama i jačanju borbe protiv korupcije.

Analitičari upozoravaju da bi eventualno pojavljivanje novih dokaza ili snimaka moglo ozbiljno da uzdrma političku stabilnost zemlje i dodatno oslabi poverenje građana u vlast.

Za sada, Zelenski pokušava da zadrži kontrolu nad krizom, ali pritisak javnosti i medija postaje sve jači.

