40 PUTNIKA SA KRUZERA SMRTI ISKRCALO SE NA OVOM OSTRVU: Među njima i supruga preminulog Holanđanina

В. Н.

07. 05. 2026. u 11:29

OKO 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u južnom Atlantskom okeanu, saopštili su holandski zvaničnici.

40 ПУТНИКА СА КРУЗЕРА СМРТИ ИСКРЦАЛО СЕ НА ОВОМ ОСТРВУ: Међу њима и супруга преминулог Холанђанина

Photo/TANJUG/Misper Apawu (STF)

Holandsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da su među putnicima koji su napustili brod i supruga jednog Holanđanina koji je preminuo tokom putovanja, kao i još dve osobe koje su već bile pod medicinskim nadzorom ili hospitalizovane, preneo je AP.

Ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen u pismu parlamentu je potvrdio da su se putnici iskrcali tokom zaustavljanja na udaljenom ostrvu, ali nije precizirano gde se oni trenutno nalaze.

Zdravstvene i diplomatske službe nastavljaju da prate situaciju i koordiniraju dalje korake u vezi sa putnicima i brodom.

(Tanjug)

