UPALJEN ALARM, OVA ZEMLJA NA UDARU HANTAVIRUSA: Najgora epidemija u poslednjih 10 godina

ARGENTINA je zabeležila najgoru epidemiju hantavirusa u poslednjih deset godina, sa 101 potvrđenim slučajem, objavio je novinski portal Infobae, pozivajući se na lokalno Ministarstvo zdravlja.

- Zemlja je registrovala najveću stopu ove bolesti (...) u poslednjoj deceniji - navodi se u tekstu.

Prema publikaciji, u epidemiološkoj sezoni 2025/2026 već je potvrđen 101 slučaj bolesti.

Paralelna epidemija hantavirusa dogodila se početkom maja na kruzeru MV Hondius u Atlantskom okeanu. Na brodu je bilo 149 ljudi.

Prema poslednjim izveštajima, sedam turista je obolelo od bolesti, od kojih je troje preminulo.

Najopasnija varijanta, sposobna da se širi među ljudima, nedavno je identifikovana kod pacijenta u Švajcarskoj. Švajcarska vlada veruje da ne postoji rizik od širenja bolesti.

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Tedros Adhanom Gebrejesus, takođe je napomenuo da situacija još uvek ne liči na početak pandemije KOVID-19.

Hantavirus je grupa patogena koji mogu izazvati oštećenje pluća ili bubrega kod ljudi.

Većina njegovih varijanti može se preneti samo kontaktom sa glodarima ili njihovim izmetom.

(Ria novosti)

