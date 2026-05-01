Svet

Ukrajinski komandant otkrio: "Odvija se najmasovnije ubijanje u istoriji čovečanstva" VIDEO

T.J.

01. 05. 2026. u 20:04

ROBERT "Mađar" Brovdi, komandant Snaga bespilotnih sistema ukrajinske vojske, govorio je u videu o ukrajinskom ratovanju dronovima protiv ruskih snaga.

Украјински командант открио: Одвија се најмасовније убијање у историји човечанства ВИДЕО

Foto: Skrinšot X/Unmanned Systems Forces

Kako je rekao, dronovi ubijaju najveći broj neprijatelja u istoriji ratovanja.

- U ovoj prostoriji se dešava najmasovnije ubijanje neprijatelja u istoriji čovečanstva. Baš u ovoj prostoriji gde se vi nalazite. Za 10 meseci od njenog formiranja, prešli smo brojku od 85.000 potvrđeno eliminisanih neprijateljskih vojnika. To čak nije ni mali grad, to je ogroman broj eliminisanih neprijatelja. Iz ove prostorije - rekao je Brovdi.

Dpdao je da već mesecima ubijaju više vojnika dronovima nego što ruska vojska uspeva da mobiliše.

- Ovo je prelomni trenutak, četiri meseca zaredom smo uspevali da održimo ovu ravnotežu u minusu. Zamena komada metala i plastike, koji košta od 300 do 500 dolara, za mrtva tela neprijateljskih vojnika, to je najbolji kurs na svetu - rekao je Robert Brovdi. 

(B92)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
