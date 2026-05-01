NASTAVAK sukoba na Bliskom istoku.

21. smrtna kazna od početka rata

Iran je izvršio smrtnu kaznu nad 21-godišnjim karatistom Sasanom Azadvarom, koji je uhapšen tokom januarskih protesta, a međunarodne organizacije za ljudska prava upozoravaju na rast broja egzekucija i masovnih hapšenja od početka rata u Iranu.

Tramp podržao kndidata za premijera Iraka

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je danas snažnu podršku kandidatu za premijera Iraka Aliju al Zaidiju.

Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da je razgovarao sa Al-Zaidijem i istakao da SAD stoje uz njega, ocenjujući njegov izbor kao "veliku pobedu"

Šest osoba stradalo u napadima na jugu Libana

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je šest ljudi, uključujući ženu i dete, poginulo u dva izraelska napada na jugu zemlje gde je izraelska vojska izdala naredbu za evakuaciju.



Kina: Neophodno da se očuva prekid vatre u ratu između SAD i Irana

Ambasador Kine pri Ujedinjenim nacijama Fu Cong izjavio je danas da je neophodno da se očuva prekid vatre u ratu između SAD i Irana, ocenjujući da je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza prioritet i da će to pitanje verovatno biti visoko na dnevnom redu ukoliko moreuz i dalje bude zatvoren tokom predstojeće posete američkog predsednika Donalda Trampa Kini.

Obraćajući se novinarima u Ujedinjenim nacijama, Fu je poručio da je potrebno da se što pre ponovo otvori Ormuski moreuz i izrazio zabrinutost zbog izjava da je prekid vatre privremen i da bi sukob mogao da bude nastavljen, prenose mediji.

Tramp: Nisam zadovoljan najnovijim predlogom Irana za rešavanje sukoba

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da nije zadovoljan najnovijim predlogom Irana za rešavanje sukoba, navodeći da se pregovori vode telefonskim putem.

On je rekao da Iran želi da postigne dogovor sa Vašingtonom, ali je ocenio da je njegova vojna moć znatno oslabila, prenosi Skaj njuz.

-Iran želi da napravi dogovor, rekao je Tramp obraćajući se novinarima u Beloj kući, dodajući da se takvi pregovori pominju već nedeljama, ali da konačni sporazum još nije na vidiku.

Kako je istakao, Iran u suštini, više nema vojsku.

-Žele dogovor, ali ja nisam zadovoljan, naglasio je on.

Amerikanci tvrde: Iran pokušava da obnovi arsenal

Iran koristi prekid vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi izvukao i povratio naoružanje koje je ranije sakrio, piše danas NBC njuz pozivajući se na američkog zvaničnika i još dve osobe koje imaju saznanja o tome.

Prema njihovim navodima, iranske vlasti intenzivirale su napore da iskopaju rakete i drugu municiju koja je bila zakopana pod zemljom ili zatrpana u ruševinama nakon američkih i izraelskih vazdušnih napada.

SAD procenjuju da Iran pokušava brzo da obnovi svoje kapacitete za upotrebu dronova i raketa kako bi mogao da izvede nove napade širom Bliskog istoka, ukoliko američki predsednik Donald Tramp odluči da nastavi vojne operacije.

Prema navodima izvora, Tramp je trebalo da se juče sastane sa timom za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrio opcije, uključujući i nove vojne akcije, kao i mere za otvaranje Ormuskog moreuza i sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog materijala.

Bela kuća ćuti o Iranskom predlogu

Bela kuća saopštila je danas da neće da iznosi detalje privatnih diplomatskih razgovora, odgovarajući na pitanje o novom predlogu Irana upućenom Sjedinjenim Američkim Državama preko posrednika Pakistana, javlja Rojters.

Amerika preti sankcijama svima koji plaćaju takse Iranu

Svi brodari koji plaćaju takse Iranu za prolazak kroz Ormuski moreuz, uključujući takozvane humanitarne donacije organizacijama poput Iransko društvo Crvenog polumeseca izloženi su riziku od sankcija, upozorilo je danas američko Ministarstvo finansija.

Koliko je SAD koštala vojna operacija protiv Irana?

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas da je Sjedinjene Američke Države rat koštao 100 milijardi dolara do sada, a ne 25 milijardi kako navode iz Vašingtona.

Pezeškijan i Kalibaf traže smenu Arakčija zbog navodne bliskosti sa IRGC-om?

Iranski predsednik Masud Pezeškijan i predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf navodno traže smenu ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, koga su optužili da je sledio uputstva šefa Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u nuklearnim pregovorima, a da nije o tome obavestio predsednika, saopštila su dva izvora upoznata sa situacijom.

Izvori navode da Pezeškijan i Kalibaf veruju da je Arakči poslednjih nedelja delovao manje kao ministar zadužen za sprovođenje vladine politike, a više kao pomoćnik Ahmada Vahidija, komandanta IRGC-a.





IDF: Uništeno više od 900 ciljeva Hezbolaha u južnom Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su njihove trupe uništile više od 900 infrastrukturnih objekata koje povezuju sa Hezbolahom u gradu Bint Džbejl, na jugu Libana.

U operaciji su učestvovale snage 98. divizije, uključujući padobranske jedinice, brigadu Givati, komandose i brigadu 214.

Prema navodima IDF-a, tokom akcije eliminisano je više od 200 boraca, dok su pronađene i zaplenjene velike količine naoružanja.

Borbe su uključivale bliske okršaje na terenu, kao i precizne vazdušne udare usmerene na objekte za koje izraelska vojska tvrdi da su korišćeni za napade na njihove snage.



Prema proceni izraelske strane, operacija je značajno oslabila prisustvo i operativne sposobnosti Hezbolaha u jednom od ključnih uporišta ove organizacije na jugu Libana.

Teheran predao pakistanskim posrednicima nove predloge za pregovore sa SAD

Iran je predao Pakistanu nove predloge koji se tiču prekida vatre i pregovora sa SAD, prenosi agencija „IRNA“.

Bela kuća tvrdi da je rat sa Iranom završen zbog primirja

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa ocenila je da je rat sa Iranom okončan usled važećeg primirja, navodi se u saopštenju visokog zvaničnika administracije dostavljenom medijima.

Time bi, kako navode, mogla da izbegne obaveza traženja odobrenja Kongresa SAD za nastavak sukoba, dok zakonodavci iz obe stranke zahtevaju glasanje o vojnoj akciji.



Kriza zakucala na vrata: Kuvari u Dubaiju smanjuju menije zbog nestašice namirnica

Zbog krize u snabdevanju namirnicama koju su doneli rat u Iranu i zatvaranje Ormuskog moreuza, kuvari u Dubaiju počeli su da prilagođavaju svoje menije, a neki se okreću regionalnijoj hrani i jelima koja se spremaju sa lakše dostupnim namirnicama.

Restorani se bore sa "poremećenim protokom" turista i padom potražnje, a kuvari se okreću lokalnom tržištu sa kućnim kompletima obroka i ponudama sa fiksnim cenama, prenose mediji.



Spekulacije o zdravstvenom stanju Hamneija neprijateljska propaganda

Zvaničnik iz kabineta vrhovnog verskog vođe Irana Mohsen Komi odbacio je spekulacije o zdravstvenom stanju ajatolaha Modžtabe Hamneija i ocenio ih kao "neprijateljsku propagandu".



On je, međutim, potvrdio da je Hamnej bio ranjen tokom američko- izraelskog napada 28. februara.



Izrael napao više od 40 infrastrukturnih objekata u južnom Libanu





Iran nije napustio pregovarački sto, ali ne prihvata nametljivost

Iranski ministar pravde Mohseni Edžei izjavio je danas da Teheran nikada nije napustio pregovarački sto, ali da je za pregovore koji se zasnivaju na logici i racionalnosti i da ne prihvata nikakvo nametanje.

Edžei je kazao da je to tema o kojoj iranske vlasti sistema imaju konsenzus, prenose mediji.



Vojni zvaničnici upoznali Trampa sa novim planovima za napad na Iran

Načelnik Združenog generalštaba američke vojske general Den Kejn i načelnik Centralne komande admiral Bred Kuper obavestili su danas američkog predsednika Donalda Trampa o planovima za moguće napade na Iran, objavio je novinar Barak Ravid na platformi Iks.

Pozivajući se na izjave dva neimenovana zvaničnika, on je naveo da je brifing u četvrtak trajao 45 minuta.



Mogu li neke rute da zamene Ormuz?

Zatvaranje Ormuskog moreuza menja trgovinske rute.

Blokada moreuza naterala je vlasnike brodova da pronađu alternativne kopnene koridore za isporuku namirnica i industrijske robe kamionima, jer više ne mogu da stignu do priobalnih zemalja Zaliva morem, prema logističkim i pomorskim izvorima.

Prema AFP-u, saudijska luka Džeda na Crvenom moru postaje novo regionalno "čvorište", gde brodovi pomorskih giganata MSC, CMA CGM, Maersk i Cosco stižu preko Sueckog kanala.

Kalibaf ismejao sposobnost SAD da blokiraju iranske granice

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf objavio je na svom X nalogu post u kojem ismejava sposobnost SAD da blokiraju iranske granice, a našalio se i na račun američkog sekretara za odbranu Pita Hegseta i njegovog nepoznavanja metričkog sistema.

If you build two walls, one from NYC to the West Coast and another from LA to the East Coast, the total length will be 7,755 km, which is still about 1,000 km short of Iran’s total borders. Good luck blockading a country with those borders😁



P.S. For Pete Hegseth: 1 km = 0.62 mi pic.twitter.com/MKU2z2Sw5c — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 30, 2026

- Ako izgradite dva zida, jedan od Njujorka do zapadne obale i drugi od Los Anđelesa do istočne obale, ukupna dužina će biti 7.755 kilometar, što je i dalje oko 1.000 kilometara manje od ukupne dužine iranskih granica. Srećno sa blokadom naše zemlje u tim granicama - napisao je Kalibaf na svom X nalogu.



Američki zvaničnik pojasnio zbog čega je došlo do primirja SAD i Irana

Primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koje je počelo 8. aprila, "stavilo je tačku" na neprijateljstva između dve zemlje zbog približavanja roka kada bi američki predsednik Donald Tramp morao da zatraži ratna ovlašćenja Kongresa, izjavio je visoki zvaničnik Trampove administracije.

- U svrhu Rezolucije o ratnim ovlašćenjima, neprijateljstva koja su počela u subotu, 28. februara, okončana su - rekao je zvaničnik, preneli mediji.



Cene nafte nastavile da rastu

Fjučersi nafte marke "brent" za jul porasli su za 1,04 dolara, na 111,44 dolara po barelu, dok su fjučersi nafte marke "vest Teksas" porasli za 41 cent, na 105,48 dolara po barelu, kao posledica iranske blokade Ormuskog moreuza, i američke blokade iranskih luka za izvoz sirove nafte.

Cene nafte rastu od kraja februara kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael napale Iran, što je dovelo do zatvaranja Ormuskog moreuza i prekida isporuka oko jedne petine svetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa, podsećaju mediji.



Arakči: Međunarodna zajednica da pozove SAD i Izrael na odgovornost

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči apelovao je na međunarodnu zajednicu da pozove Sjedinjene Američke Države i Izrael režim na odgovornost zbog, kako je naveo, 40-dnevnog "agresivnog rata" protiv Irana, upozoravajući da su aktuelne tenzije u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu direktna posledica tih akcija.

- Trenutna nebezbednost u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu je direktna posledica američke i izraelske vojne agresije protiv Irana - rekao je Arakči u telefonskom razgovoru sa švajcarskim ministrom spoljnih poslova Ignaciom Kasisom, preneli su mediji.

