NASTAVAK sukoba na Bliskom istoku. SAD sve više prete Iranu.

Zelenski: Rat u Iranu kvari pregovore oko Ukrajine

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina trenutno čeka nastavak mirovnih pregovora sa Rusijom, ali da je ceo proces dodatno usporen zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, uključujući rat između Izraela i Irana.

U intervjuu za Blumberg, Zelenski je rekao da Kijev nema nove informacije ni iz Moskve ni iz Vašingtona o mogućem nastavku pregovora koji su zaustavljeni nakon prethodne runde u Ženevi, dok, kako je naveo, američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner i dalje razmatraju posetu Kijevu.

Kalibaf: Iran će kontrolom nad Ormuskim moreuzom obezbediti budućnost bez mešanja SAD

Predvodnik iranske delegacije u pregovorima o primirju i uspostavljanju prekida vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama Mohamed Bager Kalibaf, izjavio je danas da će Iran, kroz uspostavljanje kontrole nad Ormuskim moreuzom, obezbediti budućnost bez prisustva i mešanja Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući se na istorijski narativ o proterivanju evropskih kolonizatora iz Persijskog zaliva 1622. godine.

"Godine 1622, nakon 115 godina okupacije, proterali smo evropske kolonizatore iz Persijskog zaliva i u znak sećanja na tu pobedu obeležavamo Dan Persijskog zaliva", napisao je Kalibah na platformi X.

Pakistan otvorio kopnene trgovinske rute ka Iranu zbog blokade Ormuskog moreuza

Pakistan je otvorio šest kopnenih tranzitnih ruta za robu namenjenu Iranu, uspostavljajući drumski koridor kroz svoju teritoriju, jer su hiljade kontejnera zaglavljene u luci Karači zbog američke blokade iranskih luka i brodova koji pokušavaju da prođu kroz Ormuski moreuz, saopštilo je Ministarstvo trgovine Pakistana.

Ministarstvo trgovine Pakistana donelo je 25. aprila uredbu o tranzitu robe kroz teritoriju zemlje za 2026. godinu, koja je odmah stupila na snagu, prenosi Al Džazira.

Uredbom se omogućava da roba iz trećih zemalja bude transportovana preko Pakistana i drumskim putem isporučena u Iran.

Ova mera je doneta zbog ograničenja plovidbe kroz Ormuski moreuz, ključne arterije svetske trgovine.

Više od 3.000 kontejnera namenjenih Iranu ostalo je zaglavljeno u luci Karači, dok su troškovi osiguranja za brodove naglo porasli, čineći pomorski transport preskupim za mnoge operatere.

Arakči: Iran je spreman za pregovore, ukoliko Vašington promeni ponašanje

Iran je spreman za pregovore, ukoliko Vašington promeni ponašanje, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči u telefonskom razgovoru sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči.

Arakči je ponovio da su Sjedinjene Američke Države izazvale nesigurnost u regionu Bliskog istoka svojom pomorskom piraterijom, misleći na američku blokadu Ormuskog moreuza, preneli su iranski državni mediji.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe je danas imao telefonski razgovor sa Takaiči u kojem je ponovio da su za sadašnju situaciju na Bliskom istoku odgovorni SAD i Izrael.

Visoki zvaničnik IRCG: Novi napad SAD na Iran doveo bi do dugih i bolnih napada na položaje SAD u regionu

Visoki zvaničnik iranske Revolucionarne garde, komandant Vazdušno-kosmičkih snaga Madžid Musavi, izjavio je danas da bi svaki američki napad na Iran, čak i ograničenog obima, doveo do dugih i bolnih napada na američke položaje u regionu.

-Videli smo šta se dogodilo vašim regionalnim bazama, videćemo isto šta će se dogoditi i vašim ratnim brodovima, dodao je Musavi, javlja Student njuz netvork.



Oglasio se Modžtaba Hamnej

Vrhovni lider Irana Modžtaba Hamenej, povodom Dana Persijskog zaliva, izjavio je:

"Persijski zaliv nije samo vodena površina. To je deo našeg identiteta i civilizacije, vitalna ruta svetske ekonomije kroz Ormuski moreuz i Omansko more. Ovaj strateški resurs vekovima privlači pohlepne poglede svetskih sila. Evropski i američki osvajači, nestabilnost i brojne agresije — samo su deo mračnih planova protiv zemalja regiona", rekao je Hamnej.

Kako je istakao, poslednja dva meseca bila su prekretnica: najveća vojna avantura Sjedinjenih Američkih Država u regionu završila se neuspehom. Danas je čak i za arapske lidere jasno da je američko prisustvo glavni uzrok nestabilnosti u Zalivu. Iran, koji ima najdužu obalu u regionu najviše je platio za nezavisnost Persijskog zaliva. Danas se, zahvaljujući „strategiji snažnog Irana“, oblikuje novi svetski poredak", naveo je Hamnej.

Istakao je da Iran preuzima kontrolu nad Ormuzskim moreuzom, što će, kako je rečeno, doneti prosperitet narodima regiona — bez obzira na stav Sjedinjenih Američkih Država. Strancima ovde nije mesto, osim možda na dnu mora.

Iran sačuvao uranijum tokom 12-odnevnog rata

Većina iranskog visoko obogaćenog uranijuma verovatno se još uvek nalazi u njegovom nuklearnom kompleksu u Isfahanu, koji je prošle godine bombardovan vazdušnim napadima i suočio se sa manje intenzivnim napadima u ovogodišnjem američko-izraelskom ratu, rekao je šef nuklearne agencije UN za Asošijejted pres.

Rafael Grosi je u intervjuu u utorak rekao da Međunarodna agencija za atomsku energiju ima satelitske snimke koji prikazuju efekte najnovijih američko-izraelskih vazdušnih napada na Iran i da „nastavljamo da dobijamo informacije“.

Inspekcije IAEA su završene u Isfahanu kada je Izrael prošlog juna pokrenuo 12-dnevni rat u kojem su Sjedinjene Države bombardovale tri iranska nuklearna postrojenja, prenosi Tajms of Izrael.

Sudar Britanaca i Iranaca

Pripadnici Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) oborili su više od 100 iranskih dronova i raketa tokom višenedeljnih napada na koalicionu bazu u Iraku, saopšteno je iz vojnih izvora.

Prema navodima, baza koju britanske snage pomažu da štite bila je meta oko 28 dronova i raketa dnevno tokom perioda pojačanih tenzija između SAD, Izraela i Irana, pre nego što je postignut privremeni prekid vatre, preneo je Skaj njuz.

Britanski vojnici su koristili sisteme za protivvazdušnu odbranu kako bi presretali dolazeće letelice, a iz Ministarstva odbrane te zemlje navode da bi, bez njihove intervencije, baza pretrpela ozbiljna oštećenja.

Ubojito oružje protiv Irana

Centralna komanda SAD zatražila je da se dugo odlagana hipersonična raketa "Tamni orao" američke vojske pošalje na Bliski istok radi moguće upotrebe protiv Irana, zato što se traži sistem dužeg dometa za pogađanje lansera balističkih raketa duboko unutar teritorije te zemlje.

Ukoliko bude odobreno, to bi bio prvi put da će SAD da rasporede svoju hipersoničnu raketu, prenosi Blumberg i dodaje da se sa tim veoma kasni, imajući u vidu da to oružje nije proglašeno potpuno operativnim čak ni nakon što su Rusija i Kina rasporedile svoje verzije rakete.

- U zahtevu se kao razlog za raspoređivanje navodi to da je Iran pomerio svoje lansirne sisteme van dometa rakete 'Precizni udar', oružja koje može da pogodi ciljeve na udaljenosti većoj od 480 kilometara - rekao je izvor direktno upoznat sa zahtevom.

Izvor koji je tražio da ostane anoniman dodao je i da još uvek nije doneta odluka o zahtevu.

