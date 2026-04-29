EU članica optužila Ruse da su silovatelji i ubice dece: Traže od Brisela bolesnu meru nakon završetka rata u Ukrajini, Kaja Kalas podržala

ESTONIJA se sprema da zabrani ulaz ruskim vojnicima, čak i nakon što se borbe u Ukrajini završe.

Mala baltička nacija je ove godine sprečila ulazak u zemlju oko 1.300 bivših ruskih boraca, prema podacima njenog Ministarstva spoljnih poslova. Sada vrši pritisak na Brisel da zabrani bivšim ruskim vojnicima ulazak u EU i da ih drži napolju dugo nakon što oružje utihne.

- Ne možete dozvoliti da ovi ljudi koji čine zločine, koji siluju žene, koji ubijaju decu i civile na bojnom polju, da mi dozvolimo tim ljudima da dođu u Evropu - rekao je estonski ministar odbrane Hano Pevkur za Politiko.

- Nije pitanje Estonije, već pitanje evropske bezbednosti“, dodao je. Estonija je prvi put pokrenula ovu ideju na sastanku ministara spoljnih poslova EU u januaru. Iako kritičari upozoravaju da bi opšta zabrana mogla da pogodi i prisilne regrute i dezertere, predlog je dobio podršku Kaje Kalas, šefice spoljne politike EU i bivše estonske premijerke.

Ideja uživa podršku „mnogih država članica“, rekao je Kalas u januaru. Krajem marta, nacionalni lideri EU zatražili su od Evropske komisije da istraži „moguće načine za rešavanje“ ovog pitanja. Kalas je obećao konkretne predloge na vreme za samit EU u junu. Litvanija se takođe obavezala da će održavati crnu listu, uz stroga ograničenja ulaska koja već predstavljaju gotovo potpunu zabranu za ruske državljane.