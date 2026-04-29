EU članica optužila Ruse da su silovatelji i ubice dece: Traže od Brisela bolesnu meru nakon završetka rata u Ukrajini, Kaja Kalas podržala
ESTONIJA se sprema da zabrani ulaz ruskim vojnicima, čak i nakon što se borbe u Ukrajini završe.
Mala baltička nacija je ove godine sprečila ulazak u zemlju oko 1.300 bivših ruskih boraca, prema podacima njenog Ministarstva spoljnih poslova. Sada vrši pritisak na Brisel da zabrani bivšim ruskim vojnicima ulazak u EU i da ih drži napolju dugo nakon što oružje utihne.
- Ne možete dozvoliti da ovi ljudi koji čine zločine, koji siluju žene, koji ubijaju decu i civile na bojnom polju, da mi dozvolimo tim ljudima da dođu u Evropu - rekao je estonski ministar odbrane Hano Pevkur za Politiko.
- Nije pitanje Estonije, već pitanje evropske bezbednosti“, dodao je. Estonija je prvi put pokrenula ovu ideju na sastanku ministara spoljnih poslova EU u januaru. Iako kritičari upozoravaju da bi opšta zabrana mogla da pogodi i prisilne regrute i dezertere, predlog je dobio podršku Kaje Kalas, šefice spoljne politike EU i bivše estonske premijerke.
Ideja uživa podršku „mnogih država članica“, rekao je Kalas u januaru. Krajem marta, nacionalni lideri EU zatražili su od Evropske komisije da istraži „moguće načine za rešavanje“ ovog pitanja. Kalas je obećao konkretne predloge na vreme za samit EU u junu. Litvanija se takođe obavezala da će održavati crnu listu, uz stroga ograničenja ulaska koja već predstavljaju gotovo potpunu zabranu za ruske državljane.
Preporučujemo
Ukrajinski komandat kojeg se Rusi najviše boje priznao: Ljudi za mobilizaciju više nema
29. 04. 2026. u 08:19
Rumuni hitno podigli F-16-ice: Eksplozije na granici, ruski dronovi padaju na sve strane
29. 04. 2026. u 08:12
Rusi isisali srž ukrajinske vojske: U paklenom udaru nanet udar u srce neprijatelju
26. 04. 2026. u 12:35
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
"Trampe, da nije nas, pričali biste francuski!" Kralj pecnuo američkog predsednika, pa govorio i o paljenju Bele kuće (Video)
BRITANSKI kralj Čarls sinoć je oduševio publiku u Beloj kući svojom zdravicom, a snimak njegovog govora se širi društvenim mrežama.
29. 04. 2026. u 12:39
Komentari (0)