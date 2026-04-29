Svet

EU članica optužila Ruse da su silovatelji i ubice dece: Traže od Brisela bolesnu meru nakon završetka rata u Ukrajini, Kaja Kalas podržala

29. 04. 2026. u 10:09

ESTONIJA se sprema da zabrani ulaz ruskim vojnicima, čak i nakon što se borbe u Ukrajini završe.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Mala baltička nacija je ove godine sprečila ulazak u zemlju oko 1.300 bivših ruskih boraca, prema podacima njenog Ministarstva spoljnih poslova. Sada vrši pritisak na Brisel da zabrani bivšim ruskim vojnicima ulazak u EU i da ih drži napolju dugo nakon što oružje utihne.

 - Ne možete dozvoliti da ovi ljudi koji čine zločine, koji siluju žene, koji ubijaju decu i civile na bojnom polju, da mi dozvolimo tim ljudima da dođu u Evropu - rekao je estonski ministar odbrane Hano Pevkur za Politiko. 

 - Nije pitanje Estonije, već pitanje evropske bezbednosti“, dodao je. Estonija je prvi put pokrenula ovu ideju na sastanku ministara spoljnih poslova EU u januaru. Iako kritičari upozoravaju da bi opšta zabrana mogla da pogodi i prisilne regrute i dezertere, predlog je dobio podršku Kaje Kalas, šefice spoljne politike EU i bivše estonske premijerke.

Ideja uživa podršku „mnogih država članica“, rekao je Kalas u januaru. Krajem marta, nacionalni lideri EU zatražili su od Evropske komisije da istraži „moguće načine za rešavanje“ ovog pitanja. Kalas je obećao konkretne predloge na vreme za samit EU u junu. Litvanija se takođe obavezala da će održavati crnu listu, uz stroga ograničenja ulaska koja već predstavljaju gotovo potpunu zabranu za ruske državljane.

Drugi pišu

Pročitajte više

Gde si ustašo? Milanović izjavom šokirao sve (Video)
"Gde si ustašo?" Milanović izjavom šokirao sve (Video)

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović boravio je u subotu u Starim Mikanovcima povodom Dana opštine, gde je privukao pažnju nesvakidašnjim pozdravom upućenim Josipu Dabru, političaru i trenutno jednom od najistaknutijih figura desne stranke Domovinski pokret (DP).

29. 04. 2026. u 12:52

