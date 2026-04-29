Poslednji korak pred otvaranje vrata pakla: Iran podneo poseban zahtev Savetu bezbednosti UN, posle ovoga nema nazad

IRANSKI ambasador u Ujedinjenim nacijama Amir Saeid Iravani pozvao je sinoć Savet bezbednosti UN da deluje odlučno i primora Izrael da u potpunosti poštuje primirje u Libanu.

U debati o situaciji na Bliskom istoku, Iravani je ukazao da bi SB UN trebalo, takođe, da obezbedi da Izrael "hitno obustavi sve napade na civile i civilnu infrastukturu i povuče sve svoje okupacione snage" iz Libana, prenosi danas Al Džazira.

On je, takođe, osudio američke i izraelske napade na Iran, kao i akcije Izraela u Gazi, na okupiranoj Zapadnoj obali i okupiranoj sirijskoj Golanskoj visoravni.

(Tanjug)