Ukrajinski komandat kojeg se Rusi najviše boje priznao: LJudi za mobilizaciju više nema
MOBILIZACIJA u Ukrajini odvija se loše, jer dobrovoljaca spremnih da služe u redovima ukrajinske vojske više nema, dok nema smisla očekivati povratak i uključivanje onih koji izbegavaju službu
To je izjavio komandant snaga bespilotnih sistema Oružane snage Ukrajine Robert Brovdi, koga je sud u Rusiji, u odsustvu, osudio na doživotni zatvor.
- Svi koji su hteli da ratuju — već ratuju, svi koji su hteli da emigriraju — već su emigrirali. Na one koji se kriju ne računamo, to nije kontingent koji bi bio koristan - prenosi njegove reči Telegram kanal ukrajinskog lista Strana.
Brovdi je u Rusiji 27. marta proglašen krivim po članu 205 Krivičnog zakona (teroristički akt).
Prema navodima Istražni komitet Rusije, on je početkom 2025. godine, kao komandant 414. brigade bespilotnih sistema ukrajinske vojske, naredio podređenima da daljinski miniraju puteve u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti, u blizini granice sa Ukrajinom.
Navodi se da je znao da te puteve koriste civili. Dana 26. marta 2025. godine na jednom putu u Kurskoj oblasti naišao je automobil u kojem su bili članovi snimateljske ekipe Prvi kanal. Tom prilikom došlo je do eksplozije naprave postavljene po Brovdijevom naređenju.
Od zadobijenih povreda preminula je novinarka Ana Prokofjeva, dok su snimatelj Dmitrij Volkov i lica u pratnji ranjeni.
