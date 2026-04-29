"Naši momci nezaustavljivo napreduju, zato Kijev izvodi terorističke napade" Putin najavio skorašnji kraj Ukrajine, pomenuo Donbas
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da Kijev svakog dana gubi određenu teritoriju ''u zoni specijalne vojne operacije'' u Ukrajini i ''da se zato fokusirao na terorizam''.
Putin je na sednici Saveta bezbednosti Rusije, koja je bila posvećena osiguranju bezbednosti na izborima za Dumu, rekao da su režim u Kijevu i njegovi sponzori prešli na otvorene terorističke metode, i da rizik od terorističkih pretnji u Rusiji raste, prenosi agencija RIA Novosti.
- Znamo da su i kijevski režim i njegovi pokrovitelji prešli na otvoreno terorističke metode. Razlozi su očigledni, jasni su svima, neprijatelj nije u stanju da zaustavi napredovanje naših snaga, naših momaka duž linije kontakta - naglasio je Putin.
Ruski predsednik istakao je da Kijev sve češće izvodi napade dronovima na civilnu infrastrukturu. Povodom predstojećih izbora za Dumu na jesen, on je naložio da se sprečavaju sve vrste provokacija, uključujući i one iz inostranstva.
- Ukrajina ne održava izbore i nastojaće da ih spreči u Donbasu. Oni koji odbijaju Donbasu i Novorusiji istorijsko pravo da budu deo Rusije, nastojaće da tamo spreče glasanje - rekao je Putin.
Kako je dodao, građani Donbasa, za koje je rekao da su novi ruski regioni, će ove godine prvi put birati poslanike na federalnom nivou. Očekuje se da jedinstveni dan glasanja bude 20. septembar.
ONO ŠTO PUTIN GRADI OKO SVOJE SKRIVENE VILE UTERUJE STRAH U KOSTI: Ukrajinci u neverici gledaju u snimke satelita (FOTO)
12. 04. 2026. u 14:32 >> 14:51
Putin se oglasio o ratu u Ukrajini: Svakog dana gube teritoriju
28. 04. 2026. u 20:32
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
