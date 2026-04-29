RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da Kijev svakog dana gubi određenu teritoriju ''u zoni specijalne vojne operacije'' u Ukrajini i ''da se zato fokusirao na terorizam''.

Putin je na sednici Saveta bezbednosti Rusije, koja je bila posvećena osiguranju bezbednosti na izborima za Dumu, rekao da su režim u Kijevu i njegovi sponzori prešli na otvorene terorističke metode, i da rizik od terorističkih pretnji u Rusiji raste, prenosi agencija RIA Novosti.

- Znamo da su i kijevski režim i njegovi pokrovitelji prešli na otvoreno terorističke metode. Razlozi su očigledni, jasni su svima, neprijatelj nije u stanju da zaustavi napredovanje naših snaga, naših momaka duž linije kontakta - naglasio je Putin.

Ruski predsednik istakao je da Kijev sve češće izvodi napade dronovima na civilnu infrastrukturu. Povodom predstojećih izbora za Dumu na jesen, on je naložio da se sprečavaju sve vrste provokacija, uključujući i one iz inostranstva.

- Ukrajina ne održava izbore i nastojaće da ih spreči u Donbasu. Oni koji odbijaju Donbasu i Novorusiji istorijsko pravo da budu deo Rusije, nastojaće da tamo spreče glasanje - rekao je Putin.

Kako je dodao, građani Donbasa, za koje je rekao da su novi ruski regioni, će ove godine prvi put birati poslanike na federalnom nivou. Očekuje se da jedinstveni dan glasanja bude 20. septembar.