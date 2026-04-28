Afrički korpus ruske vojske sprečio puč u Maliju: Avioni i helikopteri neutralisali više od 245 militanata (VIDEO)

В.Н.

28. 04. 2026. u 14:04

ILEGALNE naoružane grupe pokušale su 25. aprila puč u Maliju. Jedinice Afričkog korpusa Oružanih snaga Rusije sprečile su puč i masovne civilne žrtve, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: X printskrin/ Avinash K S

Militanti su obučeni za državni udar uz učešće ukrajinskih i evropskih instruktora plaćenika, ističe se u saopštenju.

Avioni i helikopteri Afričkog korpusa neutralisali su više od 245 militanata tokom odbijanja pokušaja državnog udara, naglašava Ministarstvo.

U saopštenju se dodaje da militanti u Maliju nisu odustali od svojih agresivnih namera, u toku je pregrupisavanje, a situacija u republici ostaje teška.

Jedinice Afričkog korpusa nastavljaju da izvršavaju misije u Maliju i spremne su da odbiju napade militanata, zaključuje Ministarstvo.

(Sputnjik)

Drugi pišu

Novo otkriće iz Pentagona: Ovi modeli menjaju pravila igre
TEHNOLOŠKA kompanija Gugl je potpisala tajni ugovor sa američkim Pentagonom kojim će omogućiti korišćenje svojih modela veštačke inteligencije za poverljive vojne i vladine operacije Sjedinjenih Američkih Država, prenosi tehnološki poral Informejšn (The information).

28. 04. 2026. u 15:36

UFC Oktagon prvi put stiže u Beograd! Amerika i Srbija sarađuju! Istorijski MMA trenutak - sve što treba da znate o predstojećem spektaklu

UFC Oktagon prvi put stiže u Beograd! Amerika i Srbija sarađuju! Istorijski MMA trenutak - sve što treba da znate o predstojećem spektaklu