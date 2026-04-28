ILEGALNE naoružane grupe pokušale su 25. aprila puč u Maliju. Jedinice Afričkog korpusa Oružanih snaga Rusije sprečile su puč i masovne civilne žrtve, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: X printskrin/ Avinash K S

Militanti su obučeni za državni udar uz učešće ukrajinskih i evropskih instruktora plaćenika, ističe se u saopštenju.

Avioni i helikopteri Afričkog korpusa neutralisali su više od 245 militanata tokom odbijanja pokušaja državnog udara, naglašava Ministarstvo.

U saopštenju se dodaje da militanti u Maliju nisu odustali od svojih agresivnih namera, u toku je pregrupisavanje, a situacija u republici ostaje teška.

Jedinice Afričkog korpusa nastavljaju da izvršavaju misije u Maliju i spremne su da odbiju napade militanata, zaključuje Ministarstvo.

(Sputnjik)