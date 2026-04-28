Gimnazija hitno evakuisana: Tinejdžer nožem napao dve učenice, policija odmah reagovala

U GIMNAZIJI "Suduva", u Marijampolju, na jugozapadu Litvanije, maloletnik je jutros nožem povredio dve učenice, učenici su evakuisani na obližnji stadion, a na mestu događaja nalaze se brojne policijske snage, načelnica Odeljenja za reagovanje policije okruga Marijampolje, kao i medicinske ekipe, javljaju litvanski mediji.

Foto: Profimedia/MoiraM / Alamy

Prijava o maloletniku koji se kreće po školi sa nožem primljena je u 7.50 časova, a hitne službe su o tome obavestile zaposlene u gimnaziji, prenosi portal Delfi. Prema navodima policije, povređene devojčice rođene 2010. i 2007. godine, prevezene su u prijemno odeljenje bolnice. Maloletnik, rođen 2009. godine je priveden.

Direktorka gimnazije Audrone Vaičiuliene izjavila je oko 9 časova da je situacija stabilizovana.

- Deo učenika su preuzeli roditelji, deo je u sali da se ne bi smrzli, jer su prethodno bili evakuisani na stadion. Sada sarađujemo sa policijom i dajemo izjave o onome što smo videli - rekla je ona.

Prema rečima svedoka, napadač je nosio crnu masku. Direktorka je navela da je reč o tihom i povučenom učeniku koji je bolovao od depresije i koristio terapiju, kao i da do sada nije bilo naznaka da bi mogao da predstavlja opasnost za druge. Povređene devojčice bile su svesne, ali veoma uplašene.

- Drhtale su i bile u šoku, jedna više, druga manje - rekla je direktorka.

Nastava u gimnaziji je prekinuta. Gradonačelnik Marijampolja Povilas Isoda rekao je da je situacija brzo stavljena pod kontrolu, da povređenima nije ugrožen život i da su sve službe reagovale pravovremeno.

Prema prvim informacijama službi za zaštitu prava deteta, žrtve su se slučajno našle na mestu incidenta. Nadležni su ponudili psihološku pomoć učenicima i njihovim porodicama.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

