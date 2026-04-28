Mađar ne podržava Sijarta za potpredsednika parlamenta: Čeka se novi kandidat Fidesa

P. Đurđević

28. 04. 2026. u 11:02

STRANKA Tisa saopštila je da neće podržati mađarskog ministra spoljnih poslova Petra Sijarta za funkciju potpredsednika parlamenta, navodeći da očekuje novog kandidata vladajuće stranke Fides.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/Robert Hegedus/MTI via AP

Lider stranke Tisa, koja je pobedila na nedavnim parlamentarnim izborima, Peter Mađar, naveo je na društvenim mrežama da stranka ostaje pri stavu da svaka poslanička grupa treba da ima svog potpredsednika parlamenta, ali da aktuelni predlog Fidesa za Sijarta neće dobiti njihovu podršku, preneo je "Mađar nemzet".

Prema njegovim rečima, Tisa za tu funkciju predlaže Agneš Forsthofer, potpredsednicu stranke, dok je desničarski pokret Mi Hazank ranije predložio Doru Duro za istu poziciju.

U međuvremenu, Fides i koaliciona stranka KDNP održali su konstitutivne sastanke svojih poslaničkih grupa, tokom kojih su potvrđene promene u sastavu poslaničkih klubova. Više od polovine poslanika Fidesa i deo poslanika KDNP podneli su ostavke na mandate, dok su na njihova mesta ušli novi članovi sa zajedničke liste Fides-KDNP.

Poslaničku grupu Fidesa predvodi Gergelj Guljaš, dok KDNP vodi Bence Retvari.

Očekuje se da će Fides u narednim danima nastaviti unutrašnje reorganizacije kroz stranačke organe, uz definisanje nove političke strategije pod vođstvom premijera Viktora Orbana.

(Tanjug)

