SUKOB na Bliskom istoku se nastavlja. Predsednik SAD Donald Tramp je nezadovoljan predlogom Irana da se razgovori o teheranskom nuklearnom programu odlože dok se rat ne završi. Najmanje 14 ljudi poginulo u napadima

Foto: AP Photo/Vahid Salemi, File

Iran optužuje SAD za napetosti u Ormuskom moreuzu i kršenje međunarodnog prava

Iran je saopštio da je svaki poremećaj pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu i okolnim vodama posledica, kako navodi, "američke agresije i delovanja njihovih saveznika".

Govoreći na otvorenoj debati Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o bezbednosti pomorskih puteva, iranski ambasador pri UN Amir Said Iravani rekao je da su Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri odgovorni za eskalaciju tenzija u regionu, preneo je portal "Press TV".

On je naveo da je Iran uvek podržavao slobodu plovidbe i da decenijama, kako tvrdi, obezbeđuje bezbednost pomorskih ruta u Persijskom zalivu, Omanskom moru i Ormuskom moreuzu.

Iravani je optužio SAD za, kako je rekao, nezakonite mere uključujući zaplenu brodova i militarizaciju regiona, tvrdeći da takve aktivnosti ugrožavaju međunarodnu pomorsku bezbednost i predstavljaju kršenje međunarodnog prava i Povelje UN.

Prema njegovim rečima, trenutne tenzije proističu iz šireg sukoba i, kako je naveo, "agresivnih poteza Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana od februara".

Tramp: Verovatno neću prihvatiti najnoviji predlog Irana za okončanje sukoba

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nagovestio je da verovatno neće prihvatiti najnoviji predlog Irana za okončanje sukoba, koji podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza uz odlaganje rešavanja pitanja nuklearnog programa.

Izvori: Razlike SAD i Irana nisu toliko velike kao što to izgleda u javnosti

Iako Sjedinjene Američke Države i Iran nisu održali drugu rundu pregovora u Pakistanu, izvori upoznati sa procesom posredovanja navode da razlike tokom pregovora između dve strane nisu tako velike kao što deluje u javnosti.

Prema istim izvorima, diplomatski kontakti se nastavljaju iza kulisa, a razgovori su usmereni na fazni sporazum u kojem bi prvi korak bio povratak na stanje pre sukoba i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza bez ograničenja ili naplate, preneo je CNN.

Pitanje iranskog nuklearnog programa, koje su i Vašington i Izrael naveli kao razlog sukoba, bilo bi razmatrano u kasnijoj fazi pregovora.

Aragči istakao "snagu strateškog partnerstva" Irana i Rusije

Iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abas Aragči izjavio je da nedavni regionalni događaji potvrđuju "dubinu i snagu strateškog partnerstva" između Irana i Rusije.

Aragči je nakon razgovora na visokom nivou u Moskvi na Iksu napisao da je zadovoljan saradnjom sa Rusijom "na najvišem nivou", navodeći da se region suočava sa velikim promenama.

Bagei: Sankcije EU Iranu služe samo da uguše osnovna prava Iranaca

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei saopštio je da se sankcije koje je Evropska unija uvela Iranu nikad nisu ticale ljudskih prava, i ocenio da su sankcije uperene protiv ljudskih prava iranskog naroda.

Reagujući na izjavu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen o tome da se sankcije EU odnose na gušenje ženskih prava u Iranu, Bagei je na svom nalogu na mreži Iks napisao da "niko ne kupuje to moralističko pozorište".

"Nehumane sankcije EU prema Iranu nikada se nisu ticale ljudskih prava. Dizajnirane su da ugroze osnovna prava običnih Iranaca. Ta poza neće vam doneti ni mrvu kredibiliteta na svetskoj sceni", napisao je Bagei, ističući da takve izjave pokazuju "duple standarde" i "dvoličnost" evropske "vladajuće klase".

Kremlj: Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu

Rusija je spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu ako budu dogovorene prihvatljive opcije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je naglasio da Rusija ostaje posvećena strateškom, partnerskom karakteru odnosa sa Iranom, prenose RIA Novosti. Ranije u ponedeljak iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči sastao se u Rusiji sa predsednikom Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom.

Azizi: Iran će naplaćivati prolazak kroz Ormuz u rijalima

Iran priprema mere regulisanja budućeg prolaska kroz Ormuski moreuz koje predviđaju da brodovi moraju da plate tranzit u iranskoj valuti rijalima, izjavio je visoki zvaničnik iranskog parlamenta Ebrahim Azizi.

On je dodao da je ova mera razmatrana i finalizovana u Komitetu parlamenta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku, čiji je Azizi predsednik, prenela je iranska televizija Press.

Azizi je za državnu televiziju dodao da će ovaj predlog postati zakon nakon što bude ratifikovan glasanjem u glavnom domu iranskog parlamenta. Mere uključuju potpunu zabranu tranzita za brodove koji su u vlasništvu ili su povezani sa izraelskim režimom, kao i ograničenje prolaza za plovila povezana sa neprijateljskim zemljama i njihovim filijalama.

BONUS VIDEO