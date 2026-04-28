Tramp nagoveštava: Verovatno ću odbiti najnoviji predlog Irana za okončanje rata - evo koji su razlozi

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nagovestio je da verovatno neće prihvatiti najnoviji predlog Irana za okončanje sukoba, koji podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza uz odlaganje rešavanja pitanja nuklearnog programa.

Prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, Tramp je svoj stav izneo tokom sastanka sa visokim zvaničnicima nacionalne bezbednosti, ističući rezervisanost prema planu koji je Teheran dostavio prethodnih dana, preneo je Si-en-en.

Zvaničnici su ocenili da bi otvaranje moreuza bez rešavanja pitanja obogaćivanja uranijuma oslabilo pregovaračku poziciju Sjedinjenih Američkih Država, dok bi njegovo dalje zatvaranje nastavilo da podstiče rast cena energije, uključujući gorivo u SAD.

Nakon sastanka nije precizirano koji će biti naredni koraci administracije, a američki zvaničnici su izrazili zabrinutost zbog mogućih podela unutar iranskog rukovodstva i nejasnoća oko konačnog donosioca odluka.

Bela kuća odbila je da komentariše detalje pregovora, navodeći da je reč o osetljivim diplomatskim razgovorima i da će SAD prihvatiti samo sporazum koji isključuje mogućnost da Iran dođe do nuklearnog oružja.

(Tanjug)

