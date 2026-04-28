Tramp nagoveštava: Verovatno ću odbiti najnoviji predlog Irana za okončanje rata - evo koji su razlozi
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nagovestio je da verovatno neće prihvatiti najnoviji predlog Irana za okončanje sukoba, koji podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza uz odlaganje rešavanja pitanja nuklearnog programa.
Prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, Tramp je svoj stav izneo tokom sastanka sa visokim zvaničnicima nacionalne bezbednosti, ističući rezervisanost prema planu koji je Teheran dostavio prethodnih dana, preneo je Si-en-en.
Zvaničnici su ocenili da bi otvaranje moreuza bez rešavanja pitanja obogaćivanja uranijuma oslabilo pregovaračku poziciju Sjedinjenih Američkih Država, dok bi njegovo dalje zatvaranje nastavilo da podstiče rast cena energije, uključujući gorivo u SAD.
Nakon sastanka nije precizirano koji će biti naredni koraci administracije, a američki zvaničnici su izrazili zabrinutost zbog mogućih podela unutar iranskog rukovodstva i nejasnoća oko konačnog donosioca odluka.
Bela kuća odbila je da komentariše detalje pregovora, navodeći da je reč o osetljivim diplomatskim razgovorima i da će SAD prihvatiti samo sporazum koji isključuje mogućnost da Iran dođe do nuklearnog oružja.
(Tanjug)
Preporučujemo
Kralj Čarls Treći u kraljica Kamila doputovali u SAD, sledi sastanak sa Trampom
27. 04. 2026. u 22:45
"Otvorićemo Ormuski moreuz" Iran ponudio da okonča kontrolu u zamenu za dve stvari
27. 04. 2026. u 16:55
Hitan sastanak u Beloj kući nakon pucnjave u Vašingtonu: Tiče se bezbednosti Trampa
27. 04. 2026. u 16:41
VUČIĆEVA IZJAVA UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Bruje o onome što je rekao britanskom novinaru u lice
IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju je dao britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu "Ostalo je politika" udarna je vest u ruskim medijima.
27. 04. 2026. u 22:03
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
