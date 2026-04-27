Mapa pokazuje da se Amerikanci spremaju za nešto opasno: Ovo nije viđeno više od 20 godina (FOTO)

В.Н.

27. 04. 2026. u 14:19

NOSAČ aviona "Džordž H. W. Buš" stigao je u zonu odgovornosti Pete flote SAD, postavši treći američki nosač aviona koji deluje na Bliskom istoku.

Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Prema podacima Centralne komande SAD (CENTCOM), ovo je prvi put od rata u Iraku 2003. godine da SAD imaju trostruku pokrivenost nosača aviona u regionu.

Kod Omanskog zaliva, nosači aviona "Abraham Linkoln" i "Tripoli ARG" deluju u Arapskom moru, podržavajući blokadu.

Nosač aviona "Džerald R. Ford" ostaje u severnom delu Crvenog mora, pokazuju satelitski snimci.

Zajedno, tri nosača aviona predstavljaju približno 56.656 kvadratnih milja suverene teritorije SAD koja može biti raspoređena bilo gde u svetu u roku od nekoliko nedelja i nosi 27 eskadrila sa više od 200 aviona.

Podvodna pratnja od najmanje tri, ako ne i više, podmornica, pruža dodatni kapacitet sistema za vertikalno lansiranje, između ostalog.

Podmornica "Teodor Ruzvelt" (TRCSG) sprovodi vežbe u zoni odgovornosti Treće flote SAD, izveštava "The War Zone".

Postoji nekoliko značajnih aspekata obuke, uključujući integraciju sa Divizijom za bespilotne površinske plovila (USVDIV) koja upravlja srednjom podmornicom "Sihok" (MDUSV), kao i potencijalno testiranje novih raketnih lansera „Rejtion Kojot“ i „Longbou Helfajer“, kako je prvi pisao TWZ.

USS Dvajt D. Ajzenhauer (IKE) završio je pomorska ispitivanja 24. aprila, objavila je američka mornarica, nakon 15-mesečnog perioda održavanja.

- Opsežni period održavanja obuhvatio je ključne nadogradnje i popravke borbenih sistema broda, pogonskog postrojenja i smeštaja, osiguravajući punu operativnu spremnost IKE za podršku globalnim pomorskim operacijama.

Američki brod "Karl Vinson" je na planiranom održavanju, prema fotografijama objavljenim 21. aprila, dok "ostaje borbeno spreman za zaštitu i odbranu Sjedinjenih Američkih Država".

"Nimic" učestvuje u vežbi "Južna mora" i nedavno je bio kod obale Čilea. Američki brod "Džordž Vašington" raspoređen je u Japanu i jedini je američki nosač aviona stalno stacioniran u indo-pacifičkom regionu.

Četiri od 11 američkih nosača aviona trenutno su na održavanju i reparaciji, ili je to zakazano za ovu godinu.

AMERIKANCI PIŠU: Srbija nabavlja kineski S-400?
Politika

0 2

AMERIKANCI PIŠU: Srbija nabavlja "kineski S-400"?

MINISTARSTVO odbrane Srbije planira nabavku nove protivvazdušne opreme iz Kine, prema navodima više lokalnih izvora, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skori potpis novih ugovora radi jačanja mreže odbrane, piše američki specijalizovani magazin Militari voč.

27. 04. 2026. u 16:05

