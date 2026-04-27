PREDSEDNIK SAD Donald Tramp poručio je Teheranu da mogu da ih pozovu ukoliko žele da razgovaraju, ali da jasno znaju šta mora biti u sporazumu. Iran preko posrednika odgovara koje su njihove "crvene linije"

Bivši izraelski premijeri objavili zajedničku kandidaturu na izborima

Bivši izraelski premijeri Naftali Benet i Jair Lapid najavili su da će na predstojećim izborima njihove stranke nastupiti na zajedničkoj listi "Zajedno - predvođeni Benetom".

Benet je novinarima u gradu Herclija rekao da je udruživanje sa Lapidom "najcionističkiji i najpatriotskiji čin" koji su ta dva lidera ikada učinila za "dobrobit zemlje", kao i da je "era podela završena", prenose mediji.

On je istakao da ta izborna lista "juri ka pobedi" i pozvao je predsednika stranke "Jašar" Gadija Ajzenkota da im se pridruži.

Benet je za sebe rekao da je "desničarski, liberalni cionista" koji će se za svoju koaliciju oslanjati samo na cionističke stranke, i da će svi Izraelci, čak i oni koji ne glasaju za njega, osećati podršku vlade.

"Nismo ni u levom ni u desnom bloku, mi smo u bloku cele izraelske nacije", kazao je Benet.

Svedočenje Netanjahua na suđenju zbog korupcije ponovo otkazano

Svedočenje izraelskog premijera Benjamina Netanijahua na njegovom suđenju po optužbama za korupciju danas je ponovo otkazano, na zahtev njegovog advokata.

Netanjahu je danas trebalo da svedoči na sudu, nakon pauze od dva meseca zbog rata u Iranu, ali je njegovo svedočenje u poslednji čas otkazano, prenose mediji.

Advokat Netanjahua je zatražio dolaganje njegovog svedočenja iz razloga bezbednosti.

Teheran poslao Vašingtonu plan u tri faze

Iran je preko posrednika predao Sjedinjenim Američkim Državama trostepenu formulu za pregovore, javila je televizija Majadin.

„Iran je posrednike obavestio o formatu pregovora zasnovanom na tri faze i, ako ga Vašington prihvati, Teheran će voditi razgovore u skladu s tim“, navodi se u izveštaju.

Prema toj inicijativi, prva faza pregovora trebalo bi da bude usmerena na okončanje rata i dobijanje garancija da neće biti novih vojnih dejstava protiv Iran i Liban.

Ukoliko se postigne dogovor, strane bi prešle na drugu fazu, u kojoj bi se razmatralo upravljanje Ormuski moreuz posle okončanja rata, u koordinaciji sa Oman, radi uspostavljanja novog pravnog sistema.

Treća faza, koja bi se odnosila na iranski nuklearni program, ne bi počela bez dogovora u prve dve etape, tvrdi televizija.

O tome da je Iran preko pakistanskih posrednika dostavio predlog koji podrazumeva otvaranje Ormuski moreuz i konačno rešavanje sukoba, dok bi pitanje nuklearnog programa bilo odloženo za kasnije, pisali su i drugi mediji, pozivajući se na američkog zvaničnika i još dva upućena izvora.

Posveta učenicima škole u Iranu

Na avionu kojim je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči stigao u Sankt Peterburg ispisan je natpis „Minab 168“ u znak sećanja na učenike škole u Iranu koji su poginuli u američkom napadu.

Arakči stigao na pregovore sa Putinom - u fokusu Bliski istok

Ministar spoljnih poslova Iran Abas Arakči doputovao je tokom noći u Sankt Peterburg, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Rusija Vladimir Putin i šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom.

Izraelski avioni jutros napali Liban

Izraelski vojni avioni izveli su jutros napad na grad Kfar u okrugu Bint Džbejl na jugu Libana, čime je odsečen put do tog mesta, prenela je libanska Nacionalna novinska agencija. Napad se dogodio uprkos dogovorenom primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je u četvrtak američki predsednik Donald Tramp produžio za tri nedelje.

Uoči jutrošnjeg udara, najmanje 14 ljudi, među kojima žene i deca, ubijeno je, a 37 je ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana, odnosno na područja severno od "bezbednosne zone" koju je proglasio Izrael.

Libansko Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su među ubijenima dvoje dece i dve žene, a da su među povređenima još tri žene, javlja Al Džazira.

Aksios: Iran predložio SAD otvaranje moreuza, nuklearni pregovori odloženi

Iran je ponudio Sjedinjenim američkim Državama novi predlog da ponovo otvori Ormuski moreuz i okonča rat, dok su nuklearni pregovori odloženi za kasniju fazu, preneo je danas Aksios, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom.

Novi predlog, dat SAD preko pakistanskih posrednika, fokusira se prvo na rešavanje krize oko moreuza i američke blokade. Kao deo toga, prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi se strane složile o trajnom okončanju rata. Prema predlogu, nuklearni pregovori bi počeli tek u kasnijoj fazi, nakon što se otvori moreuz i ukine blokada. Bela kuća je primila predlog, ali nije jasno da li su SAD spremne da ga ispitaju.

Najmanje 14 ljudi, među kojima žene i deca, ubijeno je, a 37 je ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana, odnosno na područja severno od "bezbednosne zone" koju je proglasio Izrael.

Libansko Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su među ubijenima dvoje dece i dve žene, a da su među povređenima tri žene, javlja Al Džazira.

Izraelska vojska pokrenula je talas vazdušnih udara i artiljerijskog granatiranja, nakon što je u napadu drona Hezbolaha ranije danas ubijen jedan, a ranjeno šest izraelskih vojnika.

Prema uslovima primirja, koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je u četvrtak američki predsednik Donald Tramp produžio za tri nedelje, Izrael zadržava pravo da odgovori na "planirane, neposredne ili tekuće napade".

Arakči: Susedi Irana su prioritet za Teheran

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je u nedelju sa omanskim kolegom Badrom Albusaidijem, ističući da su susedi Irana prioritet za Teheran. "Važni razgovori o bilateralnim temama i situaciji u regionu. Budući da jedino naše zemlje kontrolišu Ormuski moreuz, razgovarali smo i o načinima kako da tranzit kroz moreuz postane bezbedan i od koristi za susede i svet", napisao je Arakči na svom nalogu na mreži Iks.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO